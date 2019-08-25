Zonguldak'ta sel sonrası fındıklar kıyıya vurdu

Zonguldak’ta önceki gün kuvvetli yağış sonrası yüksek kesimlerde meydana gelen sel ile birlikte, Filyos beldesinde odun parçalarının yanı sıra fındık, çöp gibi malzemeler denize döküldü.

DENİZDEN FINDIK TOPLADILAR

Sahile vuran çöp ve fındıklar, plajda vakit geçirmeye gelenler tarafından tarafından hayretle karşılandı. Denizden çıkan fındıkları topladığını söyleyen Haşim Kocaağa, "Selden sonra aşırı rüzgar ve dalga olması sebebiyle çalı çırpı, ağaç ne varsa denize dökülmüş. Deniz de kabul etmediği için sahile attı. Denize girdiğimiz sahilimiz, oturduğumuz yer dolayısıyla kirlendi. İçler acısı hale gelmeden Filyos Belediyesi şu an temizlemeye başladı. Bugün tatil için denize geldim. Bu manzara karşısında karşılaştım. Bir bayana yaklaşıp ne yaptığını sordum. Fındık topladığını söyledi. İnanamadım. Baktım ki hakikaten sahilde fındık var. Denizdeki dalgayla gelmiş. Ben de toplamaya başladım" dedi.

BELEDİYE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Almanya’dan gelen Mustafa Telli, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Tatilimi memleketimde geçirmek istedim, Akdeniz gibi yerleri tercih etmedim. Fakat tatil için geldiğim memleketimde gördüğüm manzara karşısında biraz tuhaf olduk. Hiç böyle bir beklentimiz yoktu. Ne diyeceğimi bilemedim." diye konuştu.

Öte yandan belediye ekipleri, sahildeki çöpler ve odunları temizleme çalışmalarına başladı.