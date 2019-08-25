taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Zonguldak'ta sel sonrası fındıklar kıyıya vurdu

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası denizin taşıdığı fındıklar, denize girmeye gelenleri şaşkına çevirdi.

İHA | 25.08.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak’ta önceki gün kuvvetli yağış sonrası yüksek kesimlerde meydana gelen sel ile birlikte, Filyos beldesinde odun parçalarının yanı sıra fındık, çöp gibi malzemeler denize döküldü.

DENİZDEN FINDIK TOPLADILAR

Sahile vuran çöp ve fındıklar, plajda vakit geçirmeye gelenler tarafından tarafından hayretle karşılandı. Denizden çıkan fındıkları topladığını söyleyen Haşim Kocaağa, "Selden sonra aşırı rüzgar ve dalga olması sebebiyle çalı çırpı, ağaç ne varsa denize dökülmüş. Deniz de kabul etmediği için sahile attı. Denize girdiğimiz sahilimiz, oturduğumuz yer dolayısıyla kirlendi. İçler acısı hale gelmeden Filyos Belediyesi şu an temizlemeye başladı. Bugün tatil için denize geldim. Bu manzara karşısında karşılaştım. Bir bayana yaklaşıp ne yaptığını sordum. Fındık topladığını söyledi. İnanamadım. Baktım ki hakikaten sahilde fındık var. Denizdeki dalgayla gelmiş. Ben de toplamaya başladım" dedi.

Zonguldak'ta sel sonrası fındıklar kıyıya vurdu

BELEDİYE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Almanya’dan gelen Mustafa Telli, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Tatilimi memleketimde geçirmek istedim, Akdeniz gibi yerleri tercih etmedim. Fakat tatil için geldiğim memleketimde gördüğüm manzara karşısında biraz tuhaf olduk. Hiç böyle bir beklentimiz yoktu. Ne diyeceğimi bilemedim." diye konuştu.

Zonguldak'ta sel sonrası fındıklar kıyıya vurdu

Öte yandan belediye ekipleri, sahildeki çöpler ve odunları temizleme çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ta sel sonrası fındıklar kıyıya vurdu



Zonguldak'ta sel sonrası fındıklar kıyıya vurdu




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

294
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

119
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

128
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

83
Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

147
Adana, Twitter'da en çok konuşulan 4 başlık oldu

Adana, Twitter'da en çok konuşulan 4 başlık oldu

30
G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir