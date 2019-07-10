taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7029
Euro
6.4199
Altın
1408.79
Borsa
98375.27
Gram Altın
258.492

Zonguldak'ta su baskını

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu.

İHA | 10.07.2019 - 17:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yağan ve şiddetini giderek artıran yağmur nedeniyle birinci kattaki iş yerlerini su bastı, oto parktaki araçlar sular altında kaldı.

Özellikle Eski Terminal’de faaliyet gösteren otopark sular altında kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmanın telaşına düştü.

Zonguldak'ta su baskını

KEDİYİ KURTARDILAR

Belediyeden yapılan anonslarla araçlarının başına giden vatandaşlar sular içinde kalan araçlarını almak için büyük çaba sarf ederken, bir genç otopark içinde mahsur kalan kediyi de kurtarmayı ihmal etmedi.

Her şiddetli yağmurda bu sıkıntıyı yaşayan altyapısı tamamen bitirilmeyen ve aniden otoparka çevrilen alana karşı olan Devrekli vatandaşlar, "Sadece vatandaştan nasıl para alınır, bunun hesabı yapılıyor. Bizim araçlarımız zarar görse bunun hesabını verecek muhatap bulamayacağız tabii ki. Altyapısı olmayan yere otopark yapıldı, yazıklar olsun.” diye tepkilerini dile getirdiler.

Zonguldak'ta su baskını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

1007
Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

284
İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

366
Emre Mor transferinin detayları

Emre Mor transferinin detayları

74
İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

181
Kelly Brook 44 beden oldu

Kelly Brook 44 beden oldu

44
Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

564
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir