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Zonguldak'ta sürücüsü alkollü olan araç dereye uçtu

Zonguldak'ta sürücüsü alkollü olan otomobilin dereye uçması sonucunda 3 kişi yaralandı.

DHA | 23.12.2019 - 08:20..
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Zonguldak'ta Gülüç Köprü girişinde gece 02.45 sıralarında, Ereğli'den Alaplı'ya giden Özkan Karaman (32) idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Zonguldak'ta sürücüsü alkollü olan araç dereye uçtu

ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKARAK DEREYE UÇTU

Savrulan otomobil elektrik direğini yıkarak dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Özkan Karaman ile araçta bulunan Oğuzhan Dandem (30) ve Sinan Türkoğlu ( 37) yaralandı. Yaralılar araçtan kendi imkânları ile çıkarak sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta sürücüsü alkollü olan araç dereye uçtu

SÜRÜCÜ 195 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralılardan Sinan Türkoğlu'nun vücudunda ezikler olduğu ve tedavisinin sürdüğü. Diğer iki yaralının ise ayakta tedavi edildiği ve taburcu oldukları öğrenildi. Yaralı sürücü ise yapılan alkol testinde 195 promil alkollü çıktı. Kaza sonrası, elektrik direklerini yıkan otomobil vinçle kaldırılırken, direklerdeki elektriği kesmek için BEDAŞ ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Zonguldak'ta sürücüsü alkollü olan araç dereye uçtu

Zonguldak'ta sürücüsü alkollü olan araç dereye uçtu

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