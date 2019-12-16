taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8485
Euro
6.5179
Altın
1475.27
Borsa
111125.51
Gram Altın
277.421
Bitcoin
41710.23

Zonguldak'ta tacizci sanılan adam darbedildi

Zonguldak'ta, bir kadın, arkasında yürüyen Y.M.'nin kendisini takip ettiğini iddia etmesi üzerine, Y.M. çevredekilerin saldırısına uğradı.

DHA | 16.12.2019 - 21:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta, Gazipaşa Caddesi'inde yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, arkasında yürüyen kişiye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.

Bu sırada yoldan geçen başka biri de kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'ye kafa attı. Burnu kanayan Y.M.'yi öfkeli kişinin elinden çevredekiler güçlükle aldı.

Yakındaki trafik polisleri de olayın daha fazla büyümesini önledi. Y.M., çevresindekilere, kimseyi takip etmediğini, kadına da herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Tacizci sanılıp darbedildi VİDEO

''PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR''

Olay yerindeki bazı esnaf, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Y.M. de kendisine vuran kişi ve kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Ambulans beklerken kadının yanına giden Y.M., "Ben sana bir şey mi dedim? Sen diğer taraftan yürüyordun. Ben sana ne yaptım abla?" dedi. Kadın ise arkasını dönerek Y.M.'ye cevap vermedi.

TAKSİYLE MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Zabıta memuru olduğu öğrenilen Y.M., tedavisi için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Kadın ise gelen ekip aracına binmeyi kabul etmedi. Polis ekibi, bunun üzerine durdurduğu taksiyle kadını polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

308
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

88
Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

257
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

384
Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

119
Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

57
Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir