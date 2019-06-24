Zonguldak'ta taksici ile yolcu kavgası kamerada

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Uzunmehmet Caddesi’nde öğle saatlerinde taksi şoförü ile kadın sürücü arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
YOLUN ORTASINDA KAVGA
İki sürücü araçlarını durdurarak uzun süre tartıştı. Sinirlenen kadın sürücü, taksi şoförünün yanına gitti. Vatandaşlar öfkeli kadın sürücüyü ‘tamam sen haklısın ama sakin ol’ diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. Taksi şoförünün de "Yamyam mısın, nesin? Senin bayanlıkla alakan yok." dediği duyuldu.
Zonguldak’ta taksici ile kadın sürücü sokak ortasında tartıştı İZLE
ARACINI KADININ ÜZERİNE SÜRÜP UZAKLAŞTI
Taksici, aracını kadının üzerine sürüp, olay yerinden ayrıldı. Kadın sürücü de aracına binerek uzaklaştı.