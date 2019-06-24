Zonguldak'ta taksici ile yolcu kavgası kamerada

1 Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı Ferrari, yeni aracı SF90 Stradale'nin tanıtımını yaptı.

2 İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu Seçim sonrası paylaşım yapan Cafer Uzunkaya, "İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım." ifadesini kullandı.

3 LGS sonuçları ve raporu açıklandı 2019 LGS'de öğrenciler, matematik sorularında başarısız oldu. Hem kız hem de erkek öğrenciler, en çok Türkçe sorularında zorlanmadı.

4 Ozan Tufan Alanyaspor'a geri dönüyor Fenerbahçe'nin, orta sahadaki yoğunluktan dolayı Ozan Tufan'ı 1 yıl daha Alanyaspor'a kiralayabileceği öğrenildi.

5 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan gündem açıklaması 23 Haziran seçimlerinin hükümete uyarı olduğunu belirten Öztrak, ülkenin gerçek gündemine yoğunlaşma çağrısında bulundu.

6 Sony 8 kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor Sony, 6 adet arka ve 2 adet ön olmak üzere toplamda 8 kameraya sahip bir akıllı telefon geliştiriyor.