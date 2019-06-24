taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8145
Euro
6.6207
Altın
1405.84
Borsa
95096.02
Gram Altın
263.38

Zonguldak'ta taksici ile yolcu kavgası kamerada

Zonguldak'ta, taksi şoförü ile kadın sürücü arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tartışma sırasında taksi sürücüsünün kadına, "Yamyam mısın, nesin?" demesi dikkat çekti.

DHA | 24.06.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Uzunmehmet Caddesi’nde öğle saatlerinde taksi şoförü ile kadın sürücü arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

YOLUN ORTASINDA KAVGA

İki sürücü araçlarını durdurarak uzun süre tartıştı. Sinirlenen kadın sürücü, taksi şoförünün yanına gitti. Vatandaşlar öfkeli kadın sürücüyü ‘tamam sen haklısın ama sakin ol’ diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. Taksi şoförünün de "Yamyam mısın, nesin? Senin bayanlıkla alakan yok." dediği duyuldu.

Zonguldak’ta taksici ile kadın sürücü sokak ortasında tartıştı İZLE

ARACINI KADININ ÜZERİNE SÜRÜP UZAKLAŞTI

Taksici, aracını kadının üzerine sürüp, olay yerinden ayrıldı. Kadın sürücü de aracına binerek uzaklaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

955
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

501
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

169
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

182
Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

155
YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

432
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

647
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir