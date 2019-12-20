Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü

Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Bulvarı yolu üzerinde, 55 yaşındaki Nevzat B., 67 ZV 819 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çarpan araç ters dönerek takla attı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilin bir süre sonra durabildiği öğrenildi. Sürücünün imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Nevzat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi yaptı. Ancak sürücü herhangi bir yara almadığını söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.





ARACIN TEKERLEKLERİ YOLA SAVRULDU

Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Aracın ön tekerlekleri ise çarpmanın etkisiyle araçtan koparak yola savruldu. Adeta parçalara ayrılan araç çekici yardımıyla kaza yerinden uzaklaştırıldı.





''YANIMDAKİ ARAÇ BENİ SIKIŞTIRINCA FRENE BASAYIM DEDİM''

Bir süre şoka giren sürücü Nevzat B. "Hastaneden dönüyordum. Kontrole gitmiştim. Dönüşte eve gidiyordum. Yanımdaki araç beni sıkıştırınca frene basayım dedim. Sonra böyle kaza oldu. Yaklaşık 20 metre sürüklendim" diye konuştu.

Olay yerinde kazayı izleyen bazı vatandaşlar ise yolun kaygan olması sebebiyle bölgede sıklıkla kaza yaşandığını belirtti.







