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Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü Nevzat B., kazadan yara almadan kurtuldu.

İHA | 20.12.2019 - 08:48..
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Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Bulvarı yolu üzerinde, 55 yaşındaki Nevzat B., 67 ZV 819 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çarpan araç ters dönerek takla attı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilin bir süre sonra durabildiği öğrenildi. Sürücünün imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Nevzat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi yaptı. Ancak sürücü herhangi bir yara almadığını söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü


ARACIN TEKERLEKLERİ YOLA SAVRULDU

Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Aracın ön tekerlekleri ise çarpmanın etkisiyle araçtan koparak yola savruldu. Adeta parçalara ayrılan araç çekici yardımıyla kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü


''YANIMDAKİ ARAÇ BENİ SIKIŞTIRINCA FRENE BASAYIM DEDİM''

Bir süre şoka giren sürücü Nevzat B. "Hastaneden dönüyordum. Kontrole gitmiştim. Dönüşte eve gidiyordum. Yanımdaki araç beni sıkıştırınca frene basayım dedim. Sonra böyle kaza oldu. Yaklaşık 20 metre sürüklendim" diye konuştu.

Olay yerinde kazayı izleyen bazı vatandaşlar ise yolun kaygan olması sebebiyle bölgede sıklıkla kaza yaşandığını belirtti.

Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü

Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü

Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü


Zonguldak'ta trafik kazası, ölümden döndü


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