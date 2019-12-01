Zonguldak'ta trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde Emre Tunç'un (35) kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobil ile Çiğdem Sezer'in idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Emre ve eşi Kevser Tunç (28) ile Çiğdem Sezer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emre Tunç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılardan Kevser Tunç ise kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Sezer'in ise aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.