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Zonguldak'ta tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga çıktı

Mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı evlerde iki grup arasında tuvalette sıra bekleme yüzünden taşlı sopalı çıkan kavgayı jandarma ekipleri sonlandırdı.

İHA | 18.08.2019 - 14:49..
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Fındık bahçelerinde çalışmak üzere Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyüne gelen ve köyde konaklayan fındık işçileri arasında tuvalette sıra bekleme konusunda tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi ile bazı gruplar da kavgaya dahil oldu.

Zonguldak'ta tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga çıktı

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada devriye gezen jandarma timleri, olaya müdahale etti. Buna rağmen kavga uzun süre devam etti. Kavgaya dahil olan 23 fındık işçisi jandarma nezdinde köyden çıkartılarak, Karasu ilçesine gönderildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

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