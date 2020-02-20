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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kg kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 20.02.2020 - 03:58..
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kilimli Jandarma Karakol Komutanlığınca Kilimli ilçesi Ayiçi Mahallesi uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan ve takibi yapılan H.Y. (68) ve H.Y. (42) isimli şahıslar gözaltına alındı.

5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda 5 kg kubar esrar, 200 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve bin 305 TL para ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan H.Y. ve H.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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