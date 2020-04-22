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Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil, yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçarken, kazada bir kişi yaralandı.

DHA |
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Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu

Pazaryeri mevkiinde Emirhan Karabulut (20) yönetimindeki 06 MUS 25 plakalı otomobil, virajlı yolda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçtu. Sürücü Emirhan Karabulut'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanında bulunan babası Emir Karabulut (50) yaralandı.

Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu

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