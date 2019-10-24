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Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşlı bir kadın, bakıcısı tarafından darp edildiği iddiasıyla huzurevine yerleştirildi.

DHA | 24.10.2019 - 20:11..
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Zonguldak'ta, kendisine vasi olarak atanan bir  yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı (81), Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta oturan Ayşe Doğancı'nın komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti.

Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti VİDEO

YAŞLI KADIN HASTENEYE KALDIRILDI

Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.’nin vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi. Ayşe Doğancı’nın vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikayet üzerine başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.

Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti

Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti

Zonguldak'ta yaşlı kadını bakıcısı darp etti

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