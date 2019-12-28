Zonguldak'ta yaya geçidinde kaza

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara Karayolu eski jandarma kavşağında dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında Y.A.’nın idaresindeki otomobil yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan Sakine Kösteçi’ye (67) çarpmıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakine Köstekçi, İpçiler Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının yaya geçidinde koşarak karşıya geçtiği sırada aracın çarpması sonucu savrularak yola düştüğü görülüyor.

Otomobilin yaya geçidinde çarptığı yaya hayatını kaybetti -VİDEO









