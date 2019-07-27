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Zonguldak'taki heyelan sonrası eski mağara ortaya çıktı

İlçede farklı bölgelerde yaşanan heyelan sonrasında, gün yüzüne çıkan mağara, bölgede bulunan halkın dikkatini çekti.

İHA | 27.07.2019 - 17:59..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yağan aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan Köseağzı mevkisinde bir mağaranın ortaya çıkmasına yol açtı.

BİRDEN FAZLA HEYELAN MEYDANA GELDİ

İlçeye bağlı Keşkek Köyü sınırları içerisinde bulunan Ereğli-Kandilli yolu üzerinde de bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Zonguldak'taki heyelan sonrası eski mağara ortaya çıktı

ESKİ BİR MAĞARA ORTAYA ÇIKTI

Köseağzı mevkisinde Kandilli Beldesi istikametine gidişte yaklaşık 600 metre ileride ki yol kenarında oluşan heyelanla birlikte eski bir mağara da kısmen ortaya çıktı.

Mağaranın uzunluğu yaklaşık 50 metreyi bulurken, içerisindeki toprağın çıkarılması ile birlikte daha da büyük olduğu tahmin ediliyor.

İçerisinde oluşan sarkıklar nedeniyle çok eski olduğu tahmin edilen mağaranın gün yüzüne çıkarılması isteniyor.

Zonguldak'taki heyelan sonrası eski mağara ortaya çıktı

HALK MAĞARAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

43 yıldır Kandilli Beldesi’nde yaşadığını ve her gün Ereğli ilçesine gelip gitmek için bu yolu kullandığını belirten Fevzi Ömer Yıldız, mağarayı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

Daha önce kayalık gördüğü bölgede bir mağaranın ortaya çıkmasını şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Yıldız, Zonguldak Valiliği ve Ereğli Kaymakamlığı’ndan bölgede inceleme yapılması için girişimlerde bulunmalarını istedi.

Zonguldak'taki heyelan sonrası eski mağara ortaya çıktı

"BELEDİYEDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada “Kandilli Beldesi’nde ikamet etmekteyim ve 43 yaşındayım. 43 yıldır Ereğli istikametine gidip geliyoruz. Bu yol üzerinden geçtiğimiz günlerde geçerken büyük bir boşluk gördüm. Arkadaşıma ‘Bir durup bakalım’ dedim. Bakarken içeri girdim. İçeri girdiğimde gidebildiğim kadarıyla 50 metre kadar bir boşluk var. Bu mağaranın da kapatılıp kapatılmadığına yönelik söylentiler vardı. Zonguldak Valimizin bu konuya hassasiyet göstermesini ve turizme kazandırılması için çalışma başlatmasını istiyorum. Valimizin bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Mağaranın içerisinde sarkıklar var. Bunlar kaç yüzyıla dayanır bunlar araştırılmalı. İnanıyorum ki bu mağaranın tarihi çok daha eskilere dayanıyor” dedi.

Zonguldak'taki heyelan sonrası eski mağara ortaya çıktı

Zonguldak'taki heyelan sonrası eski mağara ortaya çıktı

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