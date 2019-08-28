Zonguldak'taki kaçak maden sahibi tahliye oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’ndeki ruhsatsız maden ocağında; işçiler Evren Cinemre (38), Adem Elibaş (50), Uğur Göktaş (29), Kenan Çavuş (36) ve Hasan Gençtürk (27), metan gazı patlamasının ardından ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

10 SAAT SONRA CESETLERİNE ULAŞILMIŞTI

İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş kendilerini dışarı atarak kurtulurken, diğer işçiler ocakta mahsur kaldı. Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk’ün cesetleri, kurtarma ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

21 Kasım 2018’de meydana gelen olayın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ölen işçilerin yakınları ise ocak sahibinden şikayetçi olmadıkları yönünde beyanlarını mahkemeye sundu.

TÜM MADENCİLERİN ZARARI KARŞILANMIŞ

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık İsmail Aygün ve avukatları katıldı. İsmail Aygün, ocağı ruhsatlı olarak bildiğini ve olaydan 3 ay önce rahatsızlığı nedeniyle ölen babasının da hayattayken maden ocağını üzerine yaptığını söyledi. İsmail Aygün’ün avukatları da olayın ardından hayatlarını kaybeden tüm madencilerin zararlarının karşılandığını ve müvekkillerinin babasından kalan ocakla ilgilenmediğini iddia etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki tüm delillerin toplanması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.