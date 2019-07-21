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Zonguldak'taki kedinin yılanla kavgası

Alaplı ilçesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

İHA | 21.07.2019 - 13:41..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kedinin yılanla kavgası ilginç görüntüler oluşturdu.

KEDİNİN CESURCA KAVGASI

Sosyal medyada büyük ilgi çeken kedinin cesurca yıllanla olan kavgası hızla yayıldı.

Alaplı ilçesinde mobilya ustası olan Özlem Yalçın, öğlen vakti evine gitmek isterken yolda bir kedinin yılanla boğuşması görünce o anları kaydetti.

Zonguldak'taki kedinin yılanla kavgası

Zonguldak'taki kedinin yılanla kavgası İZLE

Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özlem, "Dükkandan çıktım ve eve giderken yolda bir kedinin tuhaf hareketler yaptığını gördüm. Kedinin yanına yaklaştığımda bir baktım ki kedi çekinerek patileriyle yılana vurmaya çalışıyor. Kediye aldırış etmeyen yılan daha sonra otların arasında kayboldu. Ben de bu anı cep telefonumla çektim" dedi.

Zonguldak'taki kedinin yılanla kavgası

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