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Zonguldak’taki yılan timleri zehirli yılanı yakaladı

Alaplı ilçesindeki zehirli yılan, karbondioksit içerikli tüplerin yardımıyla yakalandıktan sonra doğal yaşama bırakıldı.

İHA | 22.07.2019 - 10:58..
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evin içinde görülen zehirli yılan, vatandaşları korkuttu.

İtfaiye ekipleri, kısa süren operasyonla karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yılanı yakalayıp, doğaya bıraktı.

KABONDİOKSİT GAZLI TÜPLERLE YAKALANDI

Alaplı Hasanlı köyünde oturan Erdal Orhan isimli vatandaşın evine, yılan girdi.

Ev sahibinin durumu belediyeye bildirmesinin ardından olay yerine gelen Alaplı Belediye itfaiye ekipleri tarafından 6 yıl önce kurulan “yılan timi” geldi. Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası yılanı saklandığı yerde bulan ekipler, karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakaladıkları yılanı ormanlık alana bıraktı.

Zonguldak’taki yılan timleri zehirli yılanı yakaladı

Zonguldak’taki yılan timleri zehirli yılanı yakaladı ViDEO

"YILAN TİMİNİ KURDUK"

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kurdukları "yılan timi" sayesinde, eve giren yılanları zarar vermeden yakalayarak doğaya bıraktıklarını söyledi.

Zonguldak’taki yılan timleri zehirli yılanı yakaladı

"TİMLERİMİZE ÖZEL EĞİTİM VERDİK"

Daha sonra Taşkın, şöyle devam etti: “Son günlerde hemen hemen her gün evlere yılan girdiğine yönelik çok sayıda ihbar alıyorduk. 6 yıl önce yılan timi kurarak ekibimize eğitimler verdik. Yılan yakalamaya giderken çeşitli aparatlar kullandığımız halde çok zorlanıyorduk. Biz de bu nedenle yangın söndürücüleri kullanmaya karar verdik. Karbondioksit gazı havayla birleştiğinde eksi 60-70 derece soğukluk oluşturduğu için yılanları yakalarken bu gazı kullanmaya başladık. Burada aynı yöntemi kullanarak, oda içinde gördüğümüz yılanı ani bir hareketle boynundan yakalayarak etkisiz hale getirdik.”

Zonguldak’taki yılan timleri zehirli yılanı yakaladı


DOĞAL ORTAMA BIRAKILDI

Yakalama çalışması sonunda özel bir kaba konulan yılan, bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.

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