taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7155
Euro
6.3209
Altın
1469.04
Borsa
106309.03
Gram Altın
270.063
Bitcoin
40761.17

Zonguldak'tan Rusya'ya feribot seferleri başlıyor

Zonguldak Limanı ile Rusya’nın Kerç Boğazı arasında yolcu ve kargo taşımacılığı yapacak gemi seferlerine başlanacağı duyuruldu.

İHA | 22.11.2019 - 16:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında yapılan deniz taşımacılığı işbirliği anlaşması çerçevesinde Zonguldak Limanı ile Rusya’nın Kerç Boğazı arasında yolcu ve kargo taşımacılığı yapacak gemi seferlerine başlanacağı duyuruldu.

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Güney Bölgesel İhracat Destek Merkezi Direktörü Natalya Serova yaptığı açıklamada, Zonguldak ile Kerç boğazı arasında haftada bir kez düzenli olarak sefer yapmasına dair onay verildiğini bildirdi.

Serova, "Gemi ile birlikte yük taşımacılığı yapılmasıyla lojistik maliyetini en aza indirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gemi seferlerinin başlayacağı tarih ile ilgili henüz bilgi verilmezken, taşımacılık için son çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

KARADENİZ ÜZERİNDEN İHRACAT PLANLANIYOR

Zonguldak’ta tamamlanan Filyon Projesi ile Türkiye’den Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere Karadeniz üzerinden deniz yolu ile ihracat yapılması hedefleniyor. Zonguldak, Karabük ve Bartın'da sanayi yatırımlarının arttırılması planlanırken, geçtiğimiz günlerde Zonguldak’a hava taşımacılığı için bir havaalanı daha yapılması gündeme gelmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

276
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

159
Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

530
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

341
Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

147
Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

122
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir