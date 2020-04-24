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Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

Eleştirilerin odağındaki Zoom'da kritik bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı. Bu açık sayesinde görüşmeleriniz kayıt altına alınıyor.

Haber Merkezi |
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Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamada yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz günlerde Zoom çağrılarının bir kısmının, Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı.

Ayrıca uygulamanın bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak açtığı ve bazı kofnerans görüşmelerini gizlice dinlediği belirlendi. Daha sonra ise binlerce Zoom hesabının, yapılan saldırı sonucu ele geçirildiği anlaşıldı.

zoom

YENİ BİR AÇIK DAHA: GÖRÜŞMELER KAYDEDİLİYOR

Güvenlik şirketi Morphisec tarafından tespit edilen yeni bir Zoom açığı, hackerların görüşmeleri ve toplantıları kayıt altına aldığını ortaya çıkardı. Üstelik bu durum, yalnızca belirli ülkelerdeki değil dünya genelindeki bütün kullanıcıları etkiliyor.

Üstelik hackerlar bu açık sayesinde, görüşmeyi yapan kişi kayıt özelliğini kapatsa bile yine de kişilerin hem ses hem de görüntüsünü kayıt altına alabiliyor.

zoomMorphisec güvenlik şirketi, söz konusu açığı tespit ettikten sonra Zoom yetkililerini bilgilendirdi. Ancak Zoom'dan açığın kapatılıp kapatılmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

BİRÇOK ÜLKE VE KURUMDA DA YASAKLANMIŞTI

Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin devlet kurumlarında Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayan bir bildiri yayınlamıştı.

Ayrıca New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Singapur Eğitim Teknolojisi Bölümü Direktörü Aaron Loh, ülkedeki uzaktan eğitimde Zoom uygulamasının yasaklandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Google da çalışanlarına Zoom'u kullanmayı yasakladığını söylemişti.

Instagram: @eshteknoloji

Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor

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