Zoom'un kurucusu servetini en çok artıran iş insanı oldu

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı. Ayrıca bazı şirketler, bu potansiyelden faydalanmak için kendi uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı.

Örneğin Facebook, geçtiğimiz günlerde grup görüntülü görüşme özelliği olan Messenger Rooms'u duyurmuştu.

Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

ZOOM DEĞERİNİ KATLANARAK ARTIRDI

Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından 2011 yılında kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi. Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyona kadar yükseldi.

Şirket, 2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi'nde işlem görmeye başladı. O zamanlar piyasa değeri 16 milyar dolara kadar yükselen Zoom, günümüzde koronavirüs salgını nedeniyle piyasa değerini 42 milyar dolara kadar çıkarttı.





ERIC YUAN, SERVETİNİ EN ÇOK ARTIRAN İŞ İNSANI OLDU

Milyarder iş insanlarının listelendiği Billionaire Index'e göre; Eric Yuan'ın kişisel serveti, yüzde 121 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

Şu anda dünyanın en zengin 182. kişisi olan Yuan, bu artış ile birlikte yıl başından bu yana servetini en fazla artıran isim oldu.

Yuan, her ne kadar servetini katlanarak artırsa da Zoom'da yer alan birçok gizlilik sorunu nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi.

Uygulama, veri ihlalleri nedeniyle birçok kurum ve ülkede yasaklanmıştı.