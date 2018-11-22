Zor koşullarda çalışan öğretmenler okulu baştan yarattı

Karaurgan İlkokulu Müdürü ve aynı zamanda sınıf öğretmeni olan Elif Begüm Özden, sınıf öğretmeni Dilan Çilemnur Çavuş ve ana sınıfı öğretmeni Şule Uluğ, yakından ilgilendikleri öğrencilerinin okuma azmini daha da güçlendiriyor.

SOBAYI YAKIYORLAR, KÖMÜR TAŞIYORLAR

Okulun temizlik görevlisi Rahmi Aydın izinli olduğu zamanlarda, öğrencilerinin üşümemesi için fedakarlık yapan 3 öğretmen, zaman zaman kömür taşıyarak sınıflarda soba yakıyor.

HER ŞEY ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Okulun temizlik işlerine de yardımcı olan Özden, Çavuş ve Uluğ, sevgisini kazandıkları öğrencilerinin daha temiz ve refah alanda eğitim alması için çaba sarf ediyor.

Okul Müdürü Elif Begüm Özden, Karaurgan köyünde bu yıl göreve başladığını anlatarak, Kars'ta kış aylarının, memleketi Adana'dan daha sert geçtiğini söyledi.

BİRÇOK İŞ YAPIYOR

Öğrencilerinin geleceğe iyi şekilde hazırlanması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Elif Begün Özden, "Burada soba yakıp okulu temizliyoruz, yani hem öğretmen hem hademe hem müdür oluyoruz." dedi .

"KÖYDE ÖĞRETMENLİK YAPMAK GÜZEL"

Elif Begüm Özden, köyde öğretmenlik yapmanın avantajlı olduğunu anlatarak, "Köy ortamı olduğu için bazen çocuklarla dışarıda yemek yiyoruz, öğle aralarında oyunlar oynuyoruz, aslında imkanlar kıt gibi görünse de köyün birçok olumlu yönü de var. Köyde öğretmenlik yaparak en azından binalara tıkışıp kalmıyoruz, ülkemizin her yerinde, bayrağımızın dalgalandığı her yerde görevimizi yapıyoruz" diye konuştu.

OKULU BAŞTAN YARATTILAR

Sınıf öğretmeni Dilan Çilemnur Çavuş da göreve ilk başladığında okulu onardıklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimizde okulda hiçbir şey yoktu, okul adına hiçbir şey bulamadık. Aynı şekilde lojmanı da toparladık. Burada öğrencilerle daha yakın olmak için okulumuzu temizledik, sildik, süpürdük, halılarımızı yıkadık. Köyden birkaç kişi de gelip bize yardımcı oldu" şeklinde konuştu.