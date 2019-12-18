Zorla başörtüsü çıkarılan kadına 120 bin dolar tazminat

Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Ohio doğumlu 57 yaşındaki Aida Shyef Al-Kadi, bir erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlandığı için 120 bin dolar tazminat alacak.

ERKEK GÖREVLİNİN ÖNÜNDE ÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYA ZORLANDI

Ağustos 2013'te işlediği trafik suçunun duruşmasına gelmediği için tutuklama emri çıkarılan kadın teslim olduktan sonra, Ramsey bölge hapishanesine gönderildi.

Hapishaneye girişi sırasında Al-Kadi'den erkek görevlinin önünde elbisesini ve başörtüsünü çıkarması istendi. Al-Kadi çıkarmayı reddedince bir hücreye konuldu. Kadın 24 saat hücrede kaldı.

GÜVENCE VERMELERİNE RAĞMEN YAYINLADILAR

Hücreye ilk götürüldüğü an fotoğrafın herhangi bir yerde yayınlanmayacağı teminatıyla erkek görevlinin önünde vesikalık için başörtüsünü çıkaran Aida Shyef Al-Kadi, 2 kadın görevlinin yanında da elbisesini çıkararak hapishane üniformasını giydi.

120 BİN DOLAR TAZMİNAT ALACAK

Aida Shyef Al-Kadi'nin hapishanede çekilen fotoğrafı ise hapishanenin verdiği güvenceye rağmen aylar sonra bir internet sitesinde yayınlandı. İnternet sitesi fotoğrafın kaldırılması için para istedi.

Açılan dava sonunda ise Al-Kadi 120 bin dolar tazminat almaya hak kazanırken, hapishane yönetimi başörtülü kadınlara yönelik uygulamalarını değiştirme kararı aldı.