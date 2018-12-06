taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3563
Euro
6.0979
Altın
1238.2
Borsa
92540.71
Gram Altın
213.467

Zorla öpmek istedi dili koptu, 4 yıl hapis cezası aldı

Esenyurt’ta zorla öpmek istediği kadın tarafından dili kopartılan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İHA | 06.12.2018 - 15:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Esenyurt’ta, 14 Mart 2016’da, otobüs durağında bulunan E.O.’yu zorla öpmeye çalıştığı iddia edilen M.O.’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme tarafından sanığa "Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi’’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

SANIK DURUŞMAYA KATILAMADI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya kemoterapi tedavisi gören sanık ve müşteki katılmazken, tarafların avukatları katıldı.

Zorla öpmek istedi dili koptu, 4 yıl hapis cezası aldı

"ESKİ SEVGİLİSİNE BENZETTİ" SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

Eski sevgilisine benzettiği için müvekkilinin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık avukatı Beyza Toprak, mahkeme heyetine eski kız arkadaşın benzerliğini kanıtlamak için fotoğraf sundu. Sanık avukatı ayrıca mağdurun iddia ettiği gibi dili koptuktan sonra da tacizin devam etmesinin hayatın olağan akışında olamayacağını ifade etti.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmada konuşan müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Zehra Şahin Yeşil ise sanığın ceza almasını ve tutuklanması talep etti.

Mahkeme heyetince, sanık, "Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

210
AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

191
Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

339
6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

239
Başkan Erdoğan'dan partilerin plastik bayrak asmasına tepki

Başkan Erdoğan'dan partilerin plastik bayrak asmasına tepki

250
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

388
Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir