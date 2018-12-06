Zorla öpmek istedi dili koptu, 4 yıl hapis cezası aldı

Esenyurt’ta, 14 Mart 2016’da, otobüs durağında bulunan E.O.’yu zorla öpmeye çalıştığı iddia edilen M.O.’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme tarafından sanığa "Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi’’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

SANIK DURUŞMAYA KATILAMADI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya kemoterapi tedavisi gören sanık ve müşteki katılmazken, tarafların avukatları katıldı.

"ESKİ SEVGİLİSİNE BENZETTİ" SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

Eski sevgilisine benzettiği için müvekkilinin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık avukatı Beyza Toprak, mahkeme heyetine eski kız arkadaşın benzerliğini kanıtlamak için fotoğraf sundu. Sanık avukatı ayrıca mağdurun iddia ettiği gibi dili koptuktan sonra da tacizin devam etmesinin hayatın olağan akışında olamayacağını ifade etti.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmada konuşan müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Zehra Şahin Yeşil ise sanığın ceza almasını ve tutuklanması talep etti.

Mahkeme heyetince, sanık, "Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü.