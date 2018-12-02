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Zorlu şartlarda Mehmetçik PKK'nın peşinde

Mehmetçiğin karlı dağlarda operasyona gidiş videosu "Varol Mehmedim" dedirtti.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 16:18..
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Zorlu şartlarda Mehmetçik PKK'nın peşinde

Mehmetçik bu ülkenin azim ve iradesinin vücut bulmuş halini göstermeye devam ediyor.

Batının ve ABD’nin rüyasını gerçekleştirmemek için eksi dereceleri bulan hava koşullarında dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar ediyor.

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Son olarak Kahraman Mehmetçik’in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bu video, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi.

Zorlu şartlarda Mehmetçik PKK'nın peşinde VİDEO

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