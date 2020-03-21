Zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale

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Adıyamanlı amcaların salıncak keyfi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen parklara akın eden Adıyamanlılar salıncakta birbirlerini salladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.