Zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale

Arjantin’in Jujuy (San Salvador de Jujuy) kentinde koronavirüs salgını nedeniyle ‘zorunlu karantinaya’ uymayan ve parklarda yürümeyi, oturmayı sürdüren kişiler polis tarafından kovalandı.
Yerel medya, polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
POLİS BİBER GAZIYLA KOVALADI
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği, parktakilerin ise koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.
Arjantin'de parklarda vakit geçirenlere polis müdahalesi İZLE
31 MART'A KADAR GEÇERLİ
Arjantin’de perşembe günü Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülke çapında koronavirüse karşı tedbir amaçlı zorunlu karantina uygulanacağını açıklamıştı. Arjantinliler sadece zorunlu hallerde sokağa çıkarak temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilecekler.
Zorunlu karantina 31 Mart’a kadar geçerli olacak.