ZTE'nin uygun fiyatlı telefonu Blade A7 tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Blade A7'yi resmi olarak tanıttı. İnce çerçeveli ve damla çentikli tasarımı ile dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

ZTE BLADE A7 ÖZELLİKLERİ

6 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğüne sahip HD+ ekran ile gelen ZTE Blade A7, damla çentikli tasarımı ve ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. MediaTek Helio P60 işlemcisinden gücünü alan telefonda 2 GB / 3 GB RAM ve 32 GB / 64 GB depolama alanı bulunuyor.

16 MP arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip Blade A7, 3000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla bululaşacak.





ZTE Blade A7, sahip olduğu giriş seviyesi özelliklerinden tahmin edebileceğiniz gibi oldukça uygun fiyatla piyasaya çıkacak. Telefonun 2 GB RAM ve 32 GB depolama sürümü 88 dolardan, 3 GB RAM ve 64 GB depolama sürümü ise 103 dolardan satışa çıkacak.

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