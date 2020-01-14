taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8827
Euro
6.5437
Altın
1546.5
Borsa
121461.55
Gram Altın
292.268
Bitcoin
51102.52

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

DHA | 14.01.2020 - 17:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi.

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

GÖRENLER ŞİKAYET ETTİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büstünün ölüm yıl dönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

YAZILAR DÜZELTİLECEK

Büstteki yazıların, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Minibüs şoförü seyir halinde okey oynadı
Sakarya'da yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken yolcular tarafından görüntülendi.
Bursa'da uyuyan kızını 14 yerinden bıçakladı
33 yaşındaki kızını, annesi ile uyuduğu sırada bıçaklayarak yaralayan baba, mahkemede tahliyesini istedi.
Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Baskın yapılan evdeki şüphelilerden birisinin ateş açması sonucu özel harekat polisi, bacağından vurularak yaralandı. Ateş açan kişiyle birlikte 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'a asit yağmuru uyarısı
Yüksek basınçla birlikte üst seviyelere çıkan hava kirliliği, perşembe ve pazar günü asit yağmuruna dönüşecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

309
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

178
Hakan Şükür Uber şoförü oldu

Hakan Şükür Uber şoförü oldu

425
Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

75
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

125
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

222
Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

358
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir