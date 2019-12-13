Zülfü Livaneli'den 'kadınlar silahlansın' önerisi

Kadınlara karşı uygulanan şiddet ve kadınların hayatlarını kaybetmesi toplumda infial yaratıyor.

Kadın örgütleri bu olaylara karşı eylem ve açıklama yaparak seslerini dile getirmeye ve yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerektiğini savunurken; bu konuda çok farklı bir çıkış geldi.

"KEŞKE ÖLDÜRÜLEN KADINLARDA SİLAH OLSAYDI"

Sanatçı Zülfü Livaneli çok ses getiren açıklamasında şunları söyledi: "Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli. Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan'da, Ceren'de, Emine'de, Şule'de ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi."