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Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Teröristbaşı Öcalan için intihar eden terörist Zülküf Gezen'in cenazesine katılmak isteyen HDP'li vekillere izin verilmedi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 08:23..
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Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan 30 yaşındaki terörist Zülküf Gezen'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan için dün kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, terörist Zülküf Gezen'in 'fedai eylemi gerçekleştirdiği' yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

"KENDİSİNİ ASTI"

Açıklamada, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir." denildi.

Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı da belirtildi. Amcası Ahmet Gezen ise yeğeni Zülküf'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı 12 yıldır hapis yattığını söyledi.

AMCASI AÇIKLADI

Ahmet Gezen, yeğeni Zülküf'ün 1 Mart'tan itibaren açlık grevine girdiğini ama Hepatit B hastası olduğu için onuncu günün sonunda arkadaşlarının ona eylemden vazgeçirdiğini söyledi. Gezen, yeğeninin herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını, intiharının nedeninin ise 'tecridi protesto etmek' olduğunu ifade etti.

Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

HDP'LİLER CENAZEYE GİTMEK İSTEDİ

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Gezen ailesinin evini ziyaret ettiğinde cenazenin havaalanına getirildiğini öğrendiklerini söyledi.

Havaalanından cenazenin defnedileceği Yeniköy mezarlığına giden tüm yolların kapatıldığını söyleyen Başaran, milletvekillerinin de mezarlığa alınmadığını söyledi.

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİ

Diyarbakır'da polis memurlarının bulunduğu terzi dükkanına el bombası atan Zülküf Gezen, 1 polis memurunun şehit edilmesi, 2’si polis 6 kişinin yaralanması olayında yargılanan 2 sanıktan biriydi. Zülküf Gezen, 2 kez ağırlaştırılmış ömürboyu, toplam 104.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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