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Zulu nedir

Zulu kabilesi ya da Zulular, Güney Afrika ve çevresinde yaşayan yerli halka verilen isimdir.

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Zulu nedir

Güney Afrika ve çevresinde yaşayan bir Bantu halkı olan Zulular, kabile hayatını benimsemiş, kıtanın en eski sahiplerinden olan topluluktur.

Kelime anlamı “cennet” olan Zulu, yerel kültürde kabile üyelerinde “cennetin insanları” diye bahsedilmesine neden olmuştur.

RESMİ DİLLERİ "ZULUCA"DIR

Resmi dilleri olan Zulucayı konuşan bu topluluk, Güney Afrika’nın doğu tarafındaki KwaZulu-Natal Eyaleti'nde yaşamaktadırlar.

Zuluca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dışında Zimbabve, Malavi, Mozambik ve Esvatini'de de konuşulmaktadır.

Zulu nedir

11 MİLYONLUK BİR NÜFUSA SAHİPTİRLER

Günümüzde kabile üyelerinin büyük bir kısmı modern hayata geçerek geleneksel köklerini şehir hayatına taşımış olsalar da, kalabalık nüfusu nedeniyle Güney Afrika kültürünün önemli bir parçasını oluştururlar.

Zulu nedir

Aşağı yukarı 11 milyonluk bir nüfusa sahip oldukları tahmin edilen Zulu kabilesi, aynı zamanda kıtanın en büyük etnik gruplarındandır.

EL İŞÇİLİĞİ ÖNE ÇIKAR

Modernleşme sonrası köy hayatında kalan kabile üyelerinin sayısı azalmış olsa da, özellikle sepet işçiliğindeki çalışmaları, bu halkın köylerinin turistik olarak da oldukça rağbet görmesine sebep olur.

Zulu nedir

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