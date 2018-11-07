10 Kasım öncesi Ata Anı Evi’ne ziyaretçi akını

Açıldığı 9 Eylül 2016 tarihinden bu yana 35 bin kişi tarafından ziyaret edilen anı evi, Atatürk’ün hiperreal (çok gerçekçi) heykelini görmek isteyen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Bornova Belediyesi’nin Belkahve’de ziyarete açtığı Ata Anı Evi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Atatürk’ün 9 Eylül 1922'de, İzmir’in kurtuluşu öncesi kenti seyrettiği yerde açılan Ata Anı Evi, açılış tarihi olan 9 Eylül 2016'dan bugüne kadar 35 bin ziyaretçiyi ağırladı.





ATATÜRK HEYKELİNE BÜYÜK İLGİ

Milli mücadele dönemine ait birçok objenin bulunduğu Anı Evi'nde, hiperreal ve balmumu olmak üzere iki farklı Atatürk heykeli sergileniyor.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelerek Anı Evi’ni ziyaret etmek isteyen öğrenci grupları, özellikle hiperreal Atatürk heykeline büyük ilgi gösteriyor.

"BU ŞEHRE BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM"

Anı Evi’nin bulunduğu bölgenin 9 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İzmir’i izledikleri bölge olduğunu belirten görevlilerden Arda Kalaycı, "Belkahve’de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılarını ziyaretçilere aktarmaya çalışıyoruz. 9 Eylül aynı zamanda silahla yapılan savaşın noktalanmasıdır. O gün burada Mustafa Kemal Atatürk İzmir’e bakarken 'Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum' demiştir. İzmir’e olan sevgisini burada dile getirmiştir. İsmet Paşa ise aynı gün silahla yapılan savaşın bittiğini ama cehaletle yapılan asıl savaşın başladığını dile getiriyor. O yüzden Belkahve çok önemli bir yer. İzmir’in en önemli noktalarından biridir" dedi.

ANI EVİYLE BİRLİKTE KİTABE ORTAYA ÇIKTI

Anadolu’dan gelen insanlar için denizi ve İzmir’i gören ilk noktanın Belkahve olduğunu dile getiren Kalaycı, "Burası aynı zamanda gözetleme kuleleriyle korunan insanların İzmir’e güvenli ulaşmalarını sağlayan bir noktadır. Dönemin Valisi Kazım Dirik Paşa burada bulunan çeşmeyi onartmış ve buranın önemini fark etmiştir. Ancak burada bulunan kitabe zaman içinde kaybolmuştu. Buraya Anı Evi’nin açılmasıyla birlikte çeşme tekrar restore edildi ve çeşmenin kitabesi de ortaya çıktı. Kitabe şu anda Anı Evi’nde sergileniyor. Kitabeyle birlikte buradaki çeşmenin 1926 ile 1928 yılları arasında onarıldığını biliyoruz. Ata Evi 9 Eylül 2016 tarihinde açıldı. Bu süre zarfında 35 bin ziyaretçi ağırladık. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden okul grupları geliyor. İzmir’e gezi düzenleyen okullarımız, İzmir’e girmeden önce buraya uğruyorlar. Gösterim bölümünde canlandırma eşliğinde ziyaretçilere kısa filmler sunuyoruz. Bunun yanında grup ziyaretçilerine sunumlar yaparak buradaki eşyaları tanıtıyoruz" diye konuştu.

ELDE DİKİLEN BAYRAKLAR

Anı Evi’nde Atatürk’ün bazı kişisel eşyaları, Milli Mücadele dönemine ait objeler, dua kitapları, İstiklal Madalyası, kılıçlar, kalpaklar da bulunduğunu dile getiren Kalaycı, "Gelen kişileri Atatürk kitaplığı ardında bulunan gizli geçitle bir sürpriz karşılıyor. Kitaplıktan açılan gizli geçit Atatürk’ün balmumundan yapılan heykeline çıkıyor. İzmir 15 Mayıs 1919 günü işgal edildikten sonra Yunan ordusu İzmir’deki bütün bayrakların toplatılması için emir göndermiştir. Bu emir sonrası tüm bayraklar ve bayrak yapılabilecek malzemeler vatandaşlardan toplanmıştır. 9 Eylül 1922 günü Türk süvarilerinin İzmir’e giriş yapacağının bilgisini alan halk, gizli gizli bayrak dikmiştir. Bu gizli yapılan bayraklardan ikisi burada sergilenmekte" dedi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Anı evi pazartesi günleri hariç, Salı 13.30- 16.30 saatleri arasında, diğer günler ise 09.30-16.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık oluyor.



