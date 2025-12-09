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İngiltere'de korona nedeniyle 204 kişi daha öldü
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi
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Ankara'da İki buçuk ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu
Bursa'da binanın çatı katında yangın çıktı
Arkeologlar, Lidar sayesinde dev bir Maya harabesi buldu
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İran'da korona bilançosu 8 bin 209 oldu
Artvin’de yılanların dansı görüntülendi
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Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 7 yaralı
Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı
4 saat önce
İç Haber
TEM’de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 kişi yaralandı
7 saat önce
Gündem
7. katta asılı kalan boyacının imdadına itfaiye yetişti
8 saat önce
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Gaziantep İslahiye'de karantina kaldırıldı
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NASA, Ay geçidi istasyonu için yeni bir şirketle anlaştı
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10 saat önce
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Manisa'da aynı aileden 5 kişi koronaya yakalandı
İç Haber
Korona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar
Toyota, 2050 yılında emisyon oranını yüzde 90 düşürecek
13 saat önce
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Avrupa Uzay Ajansı, yeniden kullanılabilir roket üretecek
14 saat önce
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Jordan, ırkçılık için 100 milyon dolar bağışlayacak
15 saat önce
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İlk çeyrekte en çok satan android telefon belli oldu
17 saat önce
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Kaza yapan otomobile başka bir araç çarptı: 3 yaralı
20 saat önce
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Manisa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
21 saat önce
İç Haber
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SAR değeri nedir
Narsist nedir
Guqin nedir
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Emre'yle Okan Inter yıllarını anlattı: Ronaldo çok iyiydi
Tello: Ronaldo bana Michael Jordan'ı hatırlatıyordu
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Katai'nin sözleşmesi ırkçılık nedeniyle feshedildi
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Ölüme terk edilen mültecileri Sahil Güvenlik kurtardı
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Markette olay çıkardı, güvenlikten yumruk yedi
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