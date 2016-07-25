ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI

KOÇ Aşk hayatınızdaki heyecan verici gelişmeler var. Katılacağınız bir davette hayallerinizdeki kişiyle karşılaşabilirsiniz. Eğer sevdiğiniz birisi varsa ona karşı olan duygularınız daha da yoğunlaşıyor ve ilişkiniz giderek derinleşiyor. İş yerinde başkalarına yardım etmeniz ve istikrarlı yaklaşmanız mümkün olacak. Tavır ve davranışlarınızla sempati uyandıracak, cana yakın paylaşımlar içinde olacaksınız. Başkalarıyla ortak paylaştığınız maddi konularda birbirinize güvenirseniz paylaşım daha kolay olacak.

BOĞA İlişkinizi daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek elinizde. Biraz daha yumuşak olur ve daha az hükmetmeyi tercih ederseniz, sevdiğiniz insanın sizinle alakalı hiçbir sorunu kalmayacak. Yeni bir konuya el atarak başarılı ve zevkli bir çalışma yapabileceksiniz. Patronunuz da sizden uzun zamandır böyle bir atak bekliyordu. Yakın dostlarınızdan yardım istemeyi unutmayın. Hesapta olmayan beklemediğiniz harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Bilinçsiz zayıflamaya çalışmak sağlığınızı bozuyor.

İKİZLER Özel yaşamınızda da işinizde de önemli sorunlarınız yok. Ama yakınlarınızın, son zamanlarda en küçük problemleri bile büyüttüğünüze dair düşünceleri var. Zor bir insan imajı, size denk düşmüyor. İşinizle ilgili uzun süredir oluşum halindeki değişiklikler bugün gündeme gelerek sizi zorlayabilir. Değişimi istediğiniz yönde kullanabilmek için karamsarlığa ve hayallere kapılmadan gerçekçi bir şekilde hareket etmeye çalışın. Geçmişten kalan bazı ödemelerinizin uzaması bütçenizi sarsıyor.

YENGEÇ Kalbinizde beslediğiniz derin sevgi, bugünlerde açığa çıkmak isteyecek. İçtenliğiniz ve aşka bakışınızla aranılan biri olabilirsiniz. Yalnızlığı gerilerde bırakma dönemi. Çevrenize bir bakınmanız yaşamınızda yepyeni başlangıçlar için yeterli olabilir. İşleriniz genel olarak yolunda. Son günlerdeki geçici teklemeleri sizi bu kadar düşündürmemeli. Çok istekli çalışıyorsunuz. Bu da iş hayatınızda size bir ayrıcalık kazandırıyor. Maddi konularda bazı kısıtlamalara gitmelisiniz

ASLAN İlişkinizde her iki tarafın da fazla alınganlık yapması gereksiz endişelere neden oluyor. Şu sıralar kısa ve samimi ilişkiler sizin için daha tatmin edici olabilir. Son zamanlarda meslek yaşantınızda biraz gevşek davranıyorsunuz, fakat bazı durumlardaki sert tavırlarınız bir denge sağlayabiliyor. Son görüşmenizin merakla beklediğiniz neticesini önümüzdeki günlerde alabilirsiniz. Mali imkanlarınızı sonuna kadar zorlamasanız daha iyi olur, bir fedakarlık düşünüyorsunuz ama yaptığınıza değecek mi?

BAŞAK Aşk konularında şanslı birisiniz. Fakat aşırı seçicilik gibi kötü bir huyunuz da var. Deneyimlerinizi doğru değerlendirmeniz ve doğru önseziler geliştirmeniz gerekiyor. İş dünyanızda yoğun bir değişim isteği içindesiniz ancak buna gerçekten hazır olup olmadığınıza karar vermelisiniz. Şimdiye kadar yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz bir işi yeniden değerlendirmeniz gerekecek. Ödemelerinizin sıkıntısını fazla erken yaşamaya başlıyor, gereğinden fazla abartıyorsunuz

TERAZİ Aşk hayatınızla ilgili düşünceleriniz ve istekleriniz berraklaşmaya başladı. Daha kararlı ve sakin bir tutum içine girecek, içinde bulunduğunuz durumu yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. İşlerin yoğunluğu keyfinizi kaçırsa da, arkadaşlarınız size yardımcı olmaya hazırlar. Fikirlerinizi onlara anlatabilir, planlarınızı kabul ettirebilirsiniz. İkna edici ve etkileyici olacaksınız. Mali sıkıntılar sosyal hayatınızı da kısıtlıyor. Masraflarınızı azaltmak için çareler bulun!

AKREP Partnerinizde, kendinizle dürüst hesaplaşmaları gerektiren bazı rahatsızlıklar var. Kendisinin kurguladığını düşündüğünüz kıskançlıkların arkasının pek de boş olmadığını düşünüyor. Çalışma hayatında esnek biri olmanıza rağmen, bazen aşırı takıntılı olabiliyorsunuz. Oysa ki, bu tür şeylerin sizi germekten ve gününüzü, performansınızı kötü şekilde etkilemekten öte hiç bir işe yaramadığını da bilmeniz gerekiyor. Bütçenize eklenen yeni zorunlu harcamalar sizi korkutuyor, kemerleri sıkmaya başlayın

YAY Birlikte olduğunuz kişinin size destek vermek isteğinin altında başka bir neden olabileceğini düşünmeniz, hiç de kabul edilebilir bir şey değil. O son derece candan. Aşkı bir gurur meselesi yapmayı bırakın. Çalıştığınız proje üzerinde aradığınız destekler bugünlerde kapınıza gelebilir. Haksızlığa tahammülünüz yok. Ama başkalarına yapılan haksızlıklara tepkinizle sürekli ilgi çekiyorsunuz. Para durumunuz daha iyiye gidiyor. Bu durum size yeni harcamalara kışkırtmamalı.

OĞLAK Bugün sevgilinizle birbirinize yakın olabilir ama alınganlık yüzünden anlaşmazlıklar yaşanabilir. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeli, onları değiştirmemeye çalışmalısınız. Aşk konusunda oldukça heyecanlı ve yeniliklere açıksınız. İş ortamındaki aksaklıkların sizi etkilemesine izin vermeyin. Bu kadar küçük sorunlar sizin için önemli olmamalı. Son günlerde yaşadığınız olumsuz maddi gelişmeler canınızı sıkmasın, yakında her şey düzelecek. Sağlığınız için kolesterollü besinlerden uzak durun.

KOVA Karamsar ruh haliniz partnerinize de yansıyor, olabildiğince bu durumdan kurtulmaya çalışın. Bencilce davranışlarınız nedeniyle iş arkadaşlarınızı rahatsız ediyorsunuz. Onların da fikirlerine kulak vermeye çalışın. Yakın çevrenizde fikir alışverişinde bulunabileceğiniz kimselerle iş konusunda yenilikler gerçekleştirebilirsiniz. Evdeki hesap yine çarşıya uymuyor. İsteklerinize rahatlıkla ulaşabilmek için gelirlerinizi artırın. Güzel yemeklere hayır diyememeniz kilo almanıza neden oluyor. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin.