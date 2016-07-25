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FIFA yılın en iyilerini açıkladı
Ersan Gülüm Beşiktaş yolunda
Baba Halisdemir’den Sekin’in kardeşine anlamlı konuşma
Meksika'da iki başlı bebek doğdu
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SPOR HABERLERİ

PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Başakşehir 16 10 6 0 31 11 20 36
Beşiktaş 16 10 5 1 28 13 15 35
Galatasaray 16 10 3 3 30 16 14 33
Fenerbahçe 16 9 4 3 34 12 22 31
Bursaspor 16 8 3 5 20 17 3 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 21 16 5 26
Konyaspor 16 6 6 4 20 16 4 24
Gençlerbirliği 16 5 7 4 16 12 4 22
Antalyaspor 16 6 4 6 16 20 -4 22
Akhisar Bld. 16 5 5 6 11 17 -6 20
K.D.Ç. Karabük 16 5 3 8 19 25 -6 18
Kasımpaşa 16 5 3 8 18 25 -7 18
Trabzonspor 16 5 3 8 12 20 -8 18
Alanyaspor 16 5 3 8 22 31 -9 18
Ç. Rizespor 16 3 4 9 15 27 -12 13
Kayserispor 16 3 3 10 14 26 -12 12
Gaziantepspor 16 3 2 11 15 27 -12 11
Adanaspor 16 2 4 10 13 24 -11 10
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ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI
  • KOÇ

    Sevgiliniz sizden beklediği ilgiyi bulamıyor. Kendi sorumluluklarınızın fazlalığı yüzünden partnerinizin bu isteğini karşılayamıyor olabilirsiniz ama yine de ona karşı biraz daha fedakar davranın. İş yerindeki sorumluluklarınızın artması yüzünden kendinizi baskı altına sokmamalısınız. Bu durum sizi gereğinden fazla karamsarlığa sürükler. Olumlu beklentiler içinde bulunmak zamanla isteklerinizin gerçekleşmesini sağlayacak. Bazı yanlış anlaşmalar yatırımlarınızın yönünü değiştirebilir.

  • BOĞA

    Aşk yaşantınızda sorunlar var. Duygusal arayışlar içindesiniz. Sevdiğiniz kişiye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Onunla konuşarak sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. İş yerinde bir çekişmenin içindesiniz. Sorunlu birtakım ilişkileri sabrınızla yavaş yavaş istediğiniz şekle sokmaya başladınız. Çok daha huzurlu bir ortamda çalışmanızı sağlayacak belirtiler var. Hazırlıklı, tedbirli olma alışkanlığınız büyük para sorunları yaşamanıza engel oluyor.

  • İKİZLER

    Bu gün aşkla çok fazla ilgileneceksiniz. Aşkı bulmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok çünkü aşk sizi bulacak. Orijinal fikirleriniz iş hayatınızda hiç ummadığınız bir yükselmeye yol açabilir. Çevrenizin baskıları sonucu değişmeye çalışmayın. Her anlamda doğru yolda ilerliyorsunuz. Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı yakalayacaksınız. Maddi anlamda meydana gelecek bazı olağanüstü değişiklikler yüzünüzü güldürecek.

  • YENGEÇ

    Bugün duygularınızı denetlemeniz biraz zor olabilir. Kolay heyecanlanıp hemen tepki gösterebilirsiniz. Özellikle sevdiğinize karşı sert ve kırıcı davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Evle ilgili değişiklik yapmanın zamanı geldi. Bu gün evinizle ilgileneceksiniz. Yaratma gücünüz sayesinde işte büyük bir başarı sizi bekliyor. İşle ilgili kararlar alırken duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Güçlü birinden destek var. Para konusuna diyecek yok. Son günlerde sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

  • ASLAN

    Kalbiniz boşsa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Bir partneriniz varsa onunla ileriye dönük yapacağınız konuşmalar ikinizin de moralini yükseltecek. Çevrenizden biriyle yapacağınız konuşmalar sayesinde işinizle ilgili ileriye dönük birtakım planlar yapacaksınız. Bu konuşma sizin için çok yararlı olacak. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Parasal konulara yönelik harcamalarınıza özen göstermeniz gerekiyor. Hesapta olmayan ödemeler ve harcama gerektiren konular çıkabilir.

  • BAŞAK

    Bu günü gerilimsiz ve rahat bir şekilde geçireceksiniz. Amaçlarınıza rahatça ulaşmanız mümkün. Fakat çevrenizdeki kişilerle inatlaşmayın. Bu tutumunuz onları çileden çıkarıyor. Partnerinizle aranızdaki sorunlar çözümleniyor. Ofisteki çalışmalarınızı serinkanlılıkla sürdürebilirseniz bir süre sonra işinizden keyif aldığınızı görebilirsiniz. Karamsarlığa kapılmayın ve olayları gidişine bırakın. Uzaklardan alacağınız bir haber sizi harekete geçirecek. Parasal sıkıntılarınız da giderek aza

  • TERAZİ

    Bugün arkadaşlıklar, geleceğe yönelik yatırımlar ve projeler, sizin için ön plana çıkacak. Ufacık bir eleştiri bile sizi çileden çıkartmaya yetiyor. Sevdiğinizi bu yüzden çok üzüyorsunuz. Kendinizi affettirmeye çalışın. Her şeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Katılacağınız bir davette yaratıcılığınızla her zamankinden daha fazla dikkat çekeceksiniz. Sağlık konusunda ihtiyatlı davranmanız gerekiyor. Son günlerde sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

  • AKREP

    Duygularınızdaki yoğunluk davranışlarınıza da yansıyor. Ancak özellikle dikkat isteyen konularda bunu önlemeniz yararınıza olacak. İçinizdeki fırtınaları iş yaşamınıza aksettirmeyin. Rahatlamak için bütün yarım kalmış işlerinizi bitirmekte yarar var. Kısa süreli beraberlikten bıkanlar ileriki günlerde uzun süreli bir beraberliğe adım atacaklar. Hiç ummadığınız bir yerden elinize para geçecek. Son günlerde yemekleri biraz fazla kaçırdınız. Rejime başlamak için uygun bir zaman.

  • YAY

    Sevdiğiniz insanın psikolojik sorunlarıyla ilgilenmeniz gereken bir gün. Bencilce tutumunuzdan biran önce sıyrılın. İş hayatınızı aşk hayatınızla karıştırmamaya da özen gösterin. İş yerindeki probleminizi çözmek için çok yönlü düşünmelisiniz. Moraliniz sık sık bozuluyor. Bunun çaresi zaman zaman moral depolamak. Bugün bütçenizle ilgili endişe duyabilir, yeni çözümler aramaya çalışabilirsiniz. Bu yoğun tempoda sağlığınız sizin için çok önemli. Onu korumaya devam edin.

  • OĞLAK

    Duygusal işbirliği içinde olduğunuz kişilerle, yaratıcılığınızı ortaya koyacak çalışmalar yapacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştırabilir. Onlarla büyük enerjinizi birleştirmeli ve çevrenize şans vermelisiniz.

  • KOVA

    Duygusallığınız ilişkinizde belirleyici oluyor. Bu yanınızın artılar kattığı bir beraberlik içindesiniz. Gelecek planlarınız içinde, sonradan görüş ayrılığına düşeceğiniz bir konu var. İş yaşantınızda, sonradan sancılar çektiğiniz sabırsızlıklardan kurtulmanız gerekiyor. Henüz hazır olmadığınızı düşündüğünüz konuda, hazırlıklara bir an evvel girişmenizde yarar var. Dışınızda gelişen koşullar, her an sizi konunun içine alabilir. Hesapta olmayan ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

  • BALIK

    Özel hayatınızı nazardan koruyun! Dost, düşman bütün gözler üzerinizde. Bugün her şeyin sürekli yolunda gitmesi sizi hatalı davranışlara itebilir, şansınızı fazla zorlayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkileri sarsabilecek davranışlarda bulunmaktan kaçının. Bazı gelişmeler yüzünden sıkıntı duymanız mümkün. Kuruntulu ve karamsar bir tutum içine girebilirsiniz. Her zaman kazandığınızdan daha çoğunu harcamanız sizi zor duruma sokuyor. Gün içinde tansiyonunuz düşebilir, dikkatli olun

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