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- 7 Van'da şüpheli paketten 20 günlük bebek çıktı İpekyolu ilçesinde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.