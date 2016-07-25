ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI

KOÇ Sevgilinizi incitme korkunuz var. Bu, yaşadığınız onca güzel şeyden kaynaklanıyor. Beraberliği böyle kabullenip sürdürme, sorunları zamana bırakma yolunu seçmekle hata yapıyorsunuz. Hırslı biri olmanıza rağmen iş rekabetlerinden uzak duruyorsunuz. Yakında size yapılacak birtakım teklifler olabilir. Değerlendirebilmeniz için kuşkucu özelliğinizden arınıp biraz değişime açık olmanız gerekiyor. Hiç ummadığınız yerden gelen para sizi çok sevindirecek

BOĞA Karşı cinsle olan ilişkiniz oldukça uyumsuz hale girebilir. Karşılıklı olarak her şeyi yanlış anlamanız ve bile bile zıtlaşmanız mümkün. Gerçi ilişkinizin büyük bir kavgayla noktalanması fazla olası değil fakat kısa bir ayrılık olabilir. Aynı ortamda çalıştığınız biriyle, birbirinize üstünlük kurma yarışına girmeniz gerekebilir. Size yönelik yanlış yargıların çoğu, insanların size yeterince tanımamalarından kaynaklanıyor. Maddi yatırım konularında yardım alabileceğiniz bir finans danışmanı bulun.

İKİZLER Bugün pişman olabileceğiniz bazı kararlar alabilirsiniz. Bilinçaltı olarak insanlar hakkında olumsuz düşünmeye ve onlara yönelik içten pazarlıklı planlar yapmaya meyillisiniz. Evlilik ya da iş ortaklığı konularında oldukça asabisiniz. Eş veya ortağınıza karşı saldırgan tutumlar içinde olabilirsiniz. Sorunlar karşısında anlayışlı davranabilir, pratik çözümler bulabilirsiniz. Bugün alacağınız bir davete katılmak sizi rahatlatacak ve eğlendirecek. Sağa sola dağıttığınız paralar yüzünden iki yakanız bir araya gelmiyor.

YENGEÇ Son günlerde fazla alıngansınız. Bazen sevilmediğinizi düşünüyor, önemsiz şeyleri büyütüyorsunuz. Aranızdaki buzlar erimeye başladı. Onu daha yakından tanımaya çalışın. İşinizle ilgili bir kadına karşı dikkatli olun. Haberler, tam olarak doğrulanana kadar söylenenlere inanmayın. Ailevi problemler ve maddi sıkıntılar, gelecekle ilgili planlarınızı olumsuz etkiliyor. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Son zamanlarda gece uyanıp bir daha uyuyamıyorsunuz. Dikkatli olun!

ASLAN Günlük işlerinizde hiç akla gelmeyen aksaklıkların olması sizi gergin bir yapıya sokacağı gibi yaratıcılığınızı köreltebilir. Ama siz güçlü bir iradenin hakim olduğu bir kişilik taşıyorsunuz. Hemen ikna gücünüzü kullanın. Yapmanız gereken ayrıntılara bir göz atmak olacaktır. Göreceksiniz küçük olmaları yüzünden fark etmediğiniz ufak ayrıntılar başınıza ne dertler açmışlar. Uzun zamandır görmediğiniz ve neredeyse unuttuğunuz bir dostunuzdan haber var. Yeni yatırımlar için uygun bir zaman değil.

BAŞAK Aşk hayatınızda biraz daha uyumlu olmayı denemeli, dik başlılığı bir kenara bırakmalısınız. İş yerinde bireysel düşünecek, olaylarla daha yakından ilgileneceksiniz. Kararlı olmanız ve ne istediğini bilmeniz kısa sürede kendini gösterecek. Bir bakıma bazı işlerinizin hallolması için başkalarından bağımsız davranmanız işinize yarayacak. Fakat diğer yandan etrafınızdaki insanlar sizi yanlış anlayabilirler. Onlarla diyalogunuzu ve ilişkinizi koparmamalısınız. Sevdiğiniz insanlara verdiğiniz maddi destek, bütçenizi biraz sarsıyor.

TERAZİ Özel hayatınızda eşinizden sürekli bir şeyler istiyor ve onu kısır bir döngü içinde yaşatıyorsunuz. Dikkat edin, onu yormayın ve şaşırtmayın. İsteklerini dinleyin yani ona nefes aldırın. Böylece gergin ortamların oluşmasını önleyeceksiniz ve daha sakin bir şekilde düşünerek olaylara beraber adım atmaya başlayacaksınız. İş yerinde problemleri zamanında algılayın ve kararları yerinde vermeye çalışın. Parayla ilgili haklı olduğunuz bir konuda haksızlığa uğrayabilirsiniz. Mide ağrılarınızın nedeni aşırı stres.

AKREP Duygusal gerilim içine girebilir ve olaylardan çok fazla etkilenebilirsiniz. Fakat sakin ve sabırlı davranmayı başaracak, sevdiğinize karşı sıcak ve ilgili davranacaksınız. Uyanık olmalı, hareket ve düşüncelerinizde mantıklı olmaya özen göstermelisiniz. Elbette, pek farkında olmadığınız alışkanlıklar ve geçmiş koşullara bağımlı kalmanız nedeniyle olumsuzluklar baş gösterecektir. Günlük işlerinizde bahsedilen konularda dikkatli olmalısınız. Bu durum düzelecek ve size imkanlar yaratacak.

YAY Özel yaşamınızı kurcalayıp sizi yıpratmaya çalışanlar olabilir. Eğer siz bir erkekseniz, bir kadına karşı duyduğunuz ilgi ve yakınlığın tutku haline gelerek sizi zorlaması mümkün. Onun size karşı takınacağı sıkılmış, isteksiz ya da ilgisiz tutumlar, abartılı ve dengesiz davranışlarınıza sebep olabilir. Bütün bunlar sizi daha fazla bunalıma sokabilir. Israrlı ve tartışmacı bir tavır içine girmeyin. Parasal konularda bugün dikkatsiz davranmanız mümkün. Büyük bir gayretle verdiğiniz kiloları almaya başladınız.

OĞLAK İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor ve olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz.

KOVA Sevgiliniz bugün belli konularda sizinle dertleşmek isteyebilir. Kendisini, arkadaşlarıyla sizin aranıza sıkışmış hissetmesine siz neden değilsiniz, ama yine de sizin anlayışınıza ihtiyacı var. İş konularındaki inatçı ve taviz vermez tutumunuz yüzünden arkadaşlarınızla ve işbirliği yaptığınız insanlarla aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Bu sorunların daha fazla büyümesini istemiyorsanız, daha uzlaşmacı ve hoşgörülü davranmalısınız. Maddi konularla ilgili birtakım sorunlar canınızı sıkabilir.