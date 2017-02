Özel hayatınızda her tür iletişime kapalı duruyorsunuz. Böyle davranmak size mutluluk verse de, tutumunuz, sizi dönüşü olmayan yollara doğru götürebilir. Son günlerde işyerinde sergilediğiniz davranışlarınızdaki çelişkiler size güvenenleri şaşırtıyor, bu durum ümitsizliğe kadar varmamalıdır. Macera peşinde koşacak devirde değilsiniz. Unuttuğunuz bir senet ya da ödeme size sorun yaratabilir. Kendinizi yoğun baskı altında hissetmeniz özellikle mide rahatsızlıkları ve baş ağrısı gibi problemler yaratabilir

AKREP

Bugün gündeminizde aşk var. Aşkın ne zaman ve nereden geleceği belli olmaz, gönlünüzü her an açmaya hazır olmalısınız. Gelenekler, kurallar ve ilkeler sizin için şu sıralar engelleyici nedenler değil. Çalışmalarınızın ve emeklerinizin değerlendirildiği ve uzmanlığınızın tescil edildiği bir dönemdesiniz. İşinizle ilgili görevleri ve sorumlulukları eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yerine getirmenin vicdani rahatlığı hayatınızın her alanında kendini gösterecek. Bütçenize uygun harcamalar yapın.