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Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 18 12 5 1 34 14 20 41
Başakşehir 18 11 6 1 36 12 24 39
Galatasaray 18 11 3 4 32 18 14 36
Fenerbahçe 18 10 5 3 37 14 23 35
Antalyaspor 18 8 4 6 21 21 0 28
Konyaspor 18 7 6 5 22 18 4 27
Bursaspor 18 8 3 7 21 20 1 27
Osmanlıspor FK 18 6 8 4 22 20 2 26
K.D.Ç. Karabük 18 7 3 8 22 26 -4 24
Trabzonspor 18 7 3 8 15 21 -6 24
Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 1 22
Kasımpaşa 18 6 3 9 21 26 -5 21
Akhisar Bld. 18 5 6 7 11 18 -7 21
Alanyaspor 18 5 3 10 25 38 -13 18
Ç. Rizespor 18 4 4 10 19 31 -12 16
Adanaspor 18 3 5 10 16 26 -10 14
Kayserispor 18 3 4 11 14 31 -17 13
Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 -15 11
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  • KOÇ

    Özel hayatınızdaki ufak tefek sorunları büyütmeyecek, ilişkilerinizi sıcak ve güçlü bir biçimde sürdüreceksiniz. Kendinize olan güveniniz ve anlayışlı olmanız beraberliğinizi olumlu etkileyecek. İşinizin riskli alanlarında acele etmeden, iyice analiz ederek karar almalısınız. Böylelikle muhtemel hataları da önlemiş olursunuz. Düşüncelerinizi açıklamaktan sakınmayın. Para sıkıntınız olduğu söylenemez, fakat yüksek tutarlı ödemeleriniz para darlığı çekmenize neden olabilir.

  • BOĞA

    Bitirdiğiniz bir ilişkiniz yeniden gündeme gelebilir. Bu durum sizi derinden etkilese bile oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunuz için bu durumun üstesinden kolayca gelebileceksiniz. Eski hatıraların etkisinden kurtulmanıza az kaldı. İşbirliği içinde olduğunuz bazı kişilerde, önemli ayrıntılara gereken önemi vermediğiniz izlenimi gelişebilir. Buna dikkat edin. Dikkatli harcama yapabildiğiniz sürece para sıkıntınız olmayacak. Sağlığınızın yerinde oluşu sizin için şans.

  • İKİZLER

    Birinin kalbini kazanmak adına ısrarlı aramalarınız, onun sizden daha da uzaklaşmasına neden oluyor. Bu konuda zamana güvenip sabretmelisiniz. Beklemediğiniz ilginç gelişmeler, ilişkinizle ilgili yeni kararlar almanıza yol açacak. Son zamanlarda işlere yoğunlaşmakta güçlükler çekiyorsunuz. İş ortamınızdaki birtakım çekişmeler sizi isteksizleştiriyor. Bu gönülsüzlüğün doğal olduğunu düşünmek sizi yanıltabilir. Yeni bir maddi yatırıma girişmek için bir süre daha beklemeniz doğru olacak

  • YENGEÇ

    Onu daha yakından tanımaktan çekinmeyin. Bağlanma korkunuz, duygularınızı engelleyemiyor. Kendinizi bu konularda sınırlamanızın gerçek nedenlerini keşfetmeye çalışın. Kendi düşüncelerinizi aktarma, başkalarının düşüncelerini de öğrenme fırsatları yakalayabileceğiniz bir toplantıya katılacaksınız. Bugünlerde sizden belli konularla ilgili, alışılmışın ötesinde çabalar beklenebilir. Beklemediğiniz yerden alacağınız para bütün maddi sıkıntılarınızı ortadan kaldıracak.

  • ASLAN

    Duygusal hayatınız zor bir dönemden geçiyor. Bazı sürtüşmeler ve anlaşmazlıklardan sonra her şey temize çıkacak ve rahatlayacaksınız fakat önce zorluk çekeceksiniz. Sinir gerilimleriniz çok fazla olabilir. İş ilişkilerinde bazı hayal kırıklıkları söz konusu. Beklenmeyin tavırların neden olduğu incinmeler, birtakım sorgulamalara kadar gidebilir. Son günlerde yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Beklemediğiniz bazı para girdileri, uzun süreli rahatlamalar getirebilir

  • BAŞAK

    İlişkinizle ilgili çoktandır vermiş olduğunuz bazı kararların, artık gününün geldiğini düşünmeniz, yakın çevrenizde yanlış zamanlama olarak değerlendiriliyor. Partnerinize zorlanma gibi gelebilecek davranışlardan kaçınmalısınız. Hırslı bir dönemde olmanız, işle ilgili engellere biraz eleştirel bakmanıza neden olabilir. Çok özel bir konuda her şey yoluna giriyorken, daha fazlasını istememeli, yetinmeyi bilmelisiniz. Bu aralar parasızlığa katlanmanız gerekiyor

  • TERAZİ

    Geçmişte yaşadığınız duygusal bir ilişkinizden kaynaklanan ve halen halledemediğiniz bazı sorunlarınızı şu anda yakın ilişkide bulunduğunuz kişiye yansıtıyor olabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili konularda yatırımlarınızı büyütmek istiyorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatların fazla kolay ve zahmetsiz olması aklınıza aldatılabileceğiniz endişesini getiriyor. Pazarlık yeteneğinizi çok iyi kullanarak, çok verimli bir bağlantı yapabilirsiniz. Bir miktar para kaybı bütçenizde sarsıntı yaratabilir.

  • AKREP

    İlişkinizde kişilik çatışmaları yaşamamak için onun da istek ve ihtiyaçlarına özen göstermeye ve anlayışınızı geliştirmeye çalışın. Kafanızdaki düşünceleri içinizde biriktirmek daha sonra patlama yaşamanıza ve her şeyin daha kötü hale gelmesine neden olabilir. Son derece yoğun bir iş ortamının içine gireceksiniz. Mesleki faaliyetlerinizin artmasıyla birlikte yeni ve parlak fikirleriniz olabilir. Ancak, karar vermek için henüz erken. Zararla sonuçlanan bir yatırım yaptınız, şimdi acısını çekiyorsunuz. Para biriktirin.

  • YAY

    Özel hayatınız da mutlu olmak için çok şeyler yapıyorsunuz. Göze aldığınız fedakarlıklar var. Mutlu planlarınızın önünde kötü sürprizler görünmüyor. Bazıları için biraz daha zaman gerekebilir. Bugün beklediğiniz işle ilgili gelişmeler de bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili olumlu bir tutum içinde olmanız, sizin ve beraber çalıştığınız kişilerin işini kolaylaştırabilir. Aceleci olmayın. Bugünlerde hesapta olmayan gelişmeler sizi sıkı para politikaları içine sokabilir.

  • OĞLAK

    Duygusal anlamda istediklerinizi yaşayabilecek ortamlarda bulunmayı isteyebilirsiniz. Sözlerinizden geri dönmeniz ve verdiğiniz kararlardan geri adım atmanız zor olacak. Hoşunuza gitmeyen konularda yorumlarda bulunacak ve sizi engelleyen olayları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Size çok cazip gelen iş tekliflerini, ileride sıkıntılı durumlara düşmemek için gözünüzde fazla büyütmeden araştırmalısınız. Gönlünüzün zenginliği size bir yarar sağlamıyor.

  • KOVA

    Bugünlerde çok alıngansınız. Sevgilinizden beklediğiniz fedakarlıkların istediğiniz gibi olmadığını düşünüyorsunuz. Bu düşünceleriniz sizi gerginleştirebilir, aranızda çıkacak tartışmaları büyütmemeye çalışın. Meslek hayatında riski seviyorsunuz. Bazı girişimlerinizde kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugünlerde maceracı girişimler sakıncalar taşıyabilir. Borç verme konusunda son günlerde biraz dağılmış görünüyorsunuz. Fazla soğuk yiyecekler ve içecekler sizde hassasiyet yaratıyor.

  • BALIK

    Bugün sevgilinizle sıcak diyaloglar içine girebilir, bir türlü açıklayamadığınız duygularınızı anlatarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Aldığınız iş teklifi konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Şu sıralar hazırlık yapıyor ve fırsatları kolluyorsunuz, beklediğiniz haber kısa bir süre sonra size ulaşacak. İş ortamındaki rahat ve özgüvenli davranışlarınız, etrafınızdaki insanlarda oldukça pozitif bir etki yaratıyor. Evinizdeki değişimler için parasal kaynaklara ihtiyacınız olabilir

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