ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI

KOÇ Özel hayatınızda her şey yolunda. Bu kez şansın da sizi sonuna kadar desteklediğini düşünüyor ve her gün yeni bir olumluluğu fark ederek, yaşadığınız ilişkiyi gereksiz yere geciktirdiğiniz için hafif pişmanlıklar duyuyorsunuz. Çalıştığınız işinize engel olmayacak ilave bir iş arayışınız var. Koşulları oluşturma çabalarınızda bugünlerde sonuçlanabilir. Yatırım ve finans konularında aldığınız duyumların doğru çıktığını görmek, sizi rahatlatacak. Mide ağrılarınızın nedenini öğrenmeye çalışın.

BOĞA Bitirmeyi düşündüğünüz ilişkiniz, yeni gelişmelere açık. Kararlarda ilk kişi olma eğilimi barındırıyorsunuz. Bu konuda ortak hareket etmeniz, muhtemel gelişmeleri olumlu bir hale getirebilir. İş yerinde uzun uğraşlar sonucu elde ettiğiniz bir hak, fazla ciddiye almadığınız ve alışkanlığa dönüşmüş bir özelliğiniz nedeniyle kaybedilmek üzere. Yeniden savaş vermeniz gerekebilir! Bugünlerde para durumlarınız bir miktar karışık. Sırt ve omuz ağrılarınız artabilir, tedbirli olun.

İKİZLER Bugün aşık olabilir, yeni bir iş bulabilir veya iş teklifi alabilir, sanki piyangodan çıkmış gibi, havadan gelen bir paraya kavuşabilirsiniz. Gerginlikten uzak iş ortamınız, iş yaşamınızda artık şansı yakaladığınızı gösteriyor. Bazı iş ilişkilerinizdeki mesafeyi biraz daha aralamanız gerekebilir. Kariyer amaçlarınızı gerçekçi bir şekilde gözden geçirmeli ve planlamalısınız. Böylece daha stratejik hareket edebilme şansını yaklaşmanız mümkün. Umut bağladığınız paralarda yeni gecikmeler söz konusu.

YENGEÇ Bu gün sevgilinizle tartışmaktan mümkün olduğunca uzak durun. Zira bunun sonuçları size pahalıya patlayabilir. Duygularınızı denetlemeniz bugün zor olacağı için ufak konuları gereğinden fazla büyütebilirsiniz. Düşüncelerinizi netleştirin ve ne istediğinizi iyi saptayın. İşbirliği yaptığınız insanlarla sorunlar yaşayabileceğiniz bir gün. Bu sorunların daha fazla büyümesini istemiyorsanız sabırlı olun ve kendinizi bu duruma çok kaptırmayın. Sağlığınızın sizi memnun edeceği bir gün.

ASLAN Bugün aşk arzularınız ve sevgi duygularınız iyice kabarabilir. İçinizden yükselen istekler sizi rahatsız etse bile daha düşünceli ve sakin davranmayı başardığınız takdirde mutluluk yanı başınızda! İş yerinde üzerinizde baskılar olabilir fakat yapmakta olduğunuz işi başarı ile sonuçlandıracaksınız. Aldığınız sorumluluklarla başa çıkabilir, iş arkadaşlarınızın ve büyüklerinizin takdirini kazanabilirsiniz. Arada bir çektiğiniz parasızlık ise sizde büyük bir sıkıntıya neden olmuyor

BAŞAK Hayatınızın aslında hiç fark etmediğiniz ölçüde maddi ve manevi zenginliklerle donatılmış olduğunu görebileceğiniz, farklı deneyimler yaşamaya hazır olun. Ailenizin yaşantınızda daha önemli olacağı bir devreye giriyorsunuz. Düşük bir motivasyonla güne başlamış olmanız, işlerinizin zamanında bitmesini engelleyebilir. Yakın gördüğünüz iş arkadaşlarınızın desteğini almamanız için hiç bir neden yok. Bir dostunuza kefil olmanız istenebilir, uzak durun yine sorunlar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ Karmaşık ve farklı duygular içinde olabileceğiniz bir gün. Karışıklıklardan etkilenmeniz mümkün. Biraz daha rahat ve akılcı olmaya çalışın. Sorunları büyütmekten kaçının. Kuruntularınızı sevgilinize yansıtmayın. İşinizle ilgili alacağınız bazı haberler huzursuzluk yaratabilir. Ama düşüncelerinizin karışmasına izin vermeyip üzerinde çalıştığınız projeyi sonuçlandırmayı başarabilir, isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kışın yaşadığınız sağlık problemlerinden kurtuldunuz, şimdi sıra kilolarda.

AKREP Bugün hayatınızın uzunca bir dönemini etkileyebilecek olan yeni başlangıçlar olabilir. Sizde takıntı haline gelmiş fikirlerden, eskimiş ve size engel olan duygusal ilişkilerden kurtulabilir, hepsinin üzerine bir sünger çekebilirsiniz. Sonradan pişmanlık yaşayabileceğiniz bazı ortaklıklar içindesiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimler, bu konuyu değerlendirme konusunda biraz cesaretinizi kırmış gibi. Yatırım amaçlı bir girişiminiz nedeniyle zarara uğramanız mümkün

YAY Aşk hayatınızı bir türlü düzene sokamadınız. Sevgilinizle ortak yönlerinizin çok olmasına karşın duygusal konularda fikir ayrılığınız var. İlişkinizde ortak bir dil bulmaya çalışın. Büyük umutlarla katıldığınız toplantılar verimsiz geçiyor. Bu toplantıları verimli hale getirmek biraz da sizin elinizde. Şansınızı ertelemeyin. İlerde daha iyi değerlendireceğinizi düşündüğünüz fırsatlar, elinizden kayıp gidebilir. Biraz gayretle büyük bir paraya uzanmanız çok kolay olacak.

OĞLAK Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var. Bugün sevgilinizle aranızda farklı bir yakınlaşma olabilir. Kalbi boş olanlar, hoşlandıkları biri ile konuşma fırsatı bulacaklar. İş yerinizde günlük rutin işlerinizi yürütmek sizin için zor olmayacak; fakat işinizi ilgilendiren idari ve hukuksal bazı konularda güçlüklerle karşılaşmanız mümkün. Son zamanlarda maddi konularda hatalar yapıyorsunuz, artık daha dikkatli olmalısınız. Başağrılarınız geçmezse, doktora gidin.

KOVA Üçüncü şahısların müdahalesi özel hayatınızı karıştırmaya başladı. Güvenli ve sağduyulu yaklaşımlar ilişkinin dışından gelen sorunların ilişkiyi yıpratmasını engelleyebilir. Kariyerinizde ulaşmak istediğiniz hedeflere yönelik projelerde birtakım değişiklikler olabilir. İş arkadaşlarınızla görüş ayrılıklarına düşebilirsiniz. Kendinizi ve sinirlerinizi fazla yıpratmamaya, olaylar karşısında sakin kalmaya çalışın. Sağlık ve eğitim ile ilgili bazı masraflarınız olabilir.