ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI

KOÇ Aşk hayatınızda, kendinizi sıkışmış, zor durumda hissedeceğiniz bir dönem. İlişkinizdeki yanlış yaklaşımların neticesinde, girdiğiniz yoldan dönmek veya amaçladıklarınızdan vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Son yaptığınız görüşmelerin sonucuyla ilgili acelecilik içindesiniz. Zaman gerektiren konularda biraz daha sabır gerekebilir. Önümüzdeki günler içinde bir yolculuğunuz var. Beklemediğiniz bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu durum bütçenizi sarsmayacak.

BOĞA Bu kadar kuruntulu olmanız, sizi güzel bir ilişkiden mahrum ediyor. Kendinizi biraz gevşetir ve rahatlatırsanız, aşk hayatınız herkesi kıskandıracak boyutlarda olacak. Bugün iş çevrenizdeki kişilerin bazı yalanlarıyla karşılaşmanız mümkün. İleriye yönelik olumlu kararlar alarak yeni çıkış yolları bulabileceksiniz. Değişik yaklaşımlarınızla özellikle iş yerinde üstlerinizin dikkatini çekip onların takdirlerini kazanmaya çalışın. Bugünlerde para durumlarınız bir miktar karışık.

İKİZLER Sevgilinize gereken önemi veriyor musunuz? Eğer vermiyorsanız, ilişkinizin önemini gösterecek adımlar atmaya başlayın. Yeteri kadarsa, ilişkinizde ilerleme olasılığı var. İş yerinizde stresli bir gün olabilir. Özellikle işveren ya da üstünüz olan herhangi bir kimseyle anlaşmazlıklara ve hatta kavgalara açıksınız. Her konuya abartılı yaklaşmanız mümkün. Aslında biraz sakin olabilirseniz hayatınız daha dengeli bir yapı kazanabilir. İçinde bulunduğunuz maddi sıkışıklık kalıcı gözükmüyor.

YENGEÇ Bugünlerde aşırı duygusallıklar yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kendinizi daha iyi anlatan davranışlar içine girmeli ve sezgilerinizden de emin olmalısınız. İşinizle ilgili önemli bir gelişme olabilir. Bir teklif alabilirsiniz. Uzun zamandan beri sahip olmak isteyip de şimdiye kadar alamadığınız bir şey varsa bugün ona kavuşabilirsiniz. İş ilişkileri ve uğraşlarıyla ilgilenmenizi zorlaştırabilecek olaylarla karşılaşmanız olasıdır. Hızla yaklaşan büyük bir ödeme sizi bugünden düşündürüyor

ASLAN Sevdiğinizle ilgili duygularınız harekete geçecek. Güzel fikirleriniz ve iyimser tutumunuzla yaşadığınız hayal kırıklıklarından uzaklaşacaksınız. Kendinizde yapacağınız değişiklik aşk hayatınıza da yansıyacak. İşinizle ilgili alacağınız bazı gizli bilgiler, gelecekle ilgili hayallerinizi gerçeğe doğru birkaç adım daha yaklaştıracak. Şu günlerde atacağınız bazı adımlar, doğru yerlere basmak zorunda görünüyor. Kendinizi kısa vadede güvende hissedebileceğiniz yatırımlar yapabilirsiniz.

BAŞAK Günlük sorunlar aşk hayatınızı etkilemeye başladı. Sevgilinizle beraber hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz çok fazla, onu memnun etmek için sürprizler hazırlamaya çalışın. Çalıştığınız işle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bu gün endişelerinizi çevrenize yansıtmamaya çalışın. Olaylara kendinizi kaptırıp durumu abartırsanız üzerinizde çok daha büyük baskılar hissedebilirsiniz. Bugün sevdiklerinize parasal yönden destek vermekten kaçınmayın. Size bu yardımlarınızın karşılığını fazlasıyla ödeyecekler.

TERAZİ Sevdiğinizle ilgili endişelerinizi ona yansıtmamaya ve fevri davranışlar göstermemeye çalışın. Daha anlayışlı bir tutum içinde bulunursanız ilişkinizde var olan problemler çözümlenebilir. Hayal ettiğinizi işi yapmak için kendi birikimleriniz yetersiz. Bu yüzden başkalarının ortaklığına ihtiyacınız var. Bu ortamı yaratmak için atmanız gereken adımlar gecikebilir. Ama bu durumu çok büyütmeyin ve sabırlı davranın. Kendinizle ilgili bir takım harcamalar birikiminizi eritebilir.

AKREP Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiyi farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi anlatabilir, sıcak ilişkiler kurabilirsiniz. İş hedeflerinizi gözden geçirerek, gerçeklerle ve halihazırdaki şartlarla uyumlu hale getireceğiniz dingin bir gün. Amaçlarınıza ulaşmak için tutarlı davranmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Kişisel harcamalarınız dışında çok fazla harcamanız var, sıkıntı çekmemek için dikkatli olun. Görme bozukluğunuzun nedeni göz yorgunluğuysa sadece dinlenmeye ihtiyacınız var!

YAY Sevdiğinizden beklentilerinizin arttığı bir gün fakat ona karşı daha anlayışlı davranmaya çalışın. Yoğun beklentilerinize kapılmazsanız isteklerinizi rahatça anlatma imkanı bulacaksınız. İş arkadaşlarınızla aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları büyütmekten kaçının. Arkadaşlarınızın sorunlarıyla ilgilenmekten sıkıntı duyabilirsiniz. Ancak, size ihtiyaçları var. Onlara gereken ilgiyi gösterin. Bütçenizi aşacak harcamalardan kaçınmıyorsunuz. Aşırı gece hayatı sağlığınızı tehdit edebilir.

OĞLAK Hoşlandığınız kişiyle aranızdaki yakınlaşma artıyor. Fakat henüz beklediğiniz sonucu alamadınız. Bugün aynı ortamda olabilirsiniz, duygularınızı açmak için harekete geçmenin tam zamanı. İş hayatınızda yeni projeler ve yeni yatırımlarla ilgili karşınıza sürpriz fırsatlar çıkacak. Fakat heyecan verici teklifler alabilirsiniz. Fakat değerlendirme yaparken fazla beklenti içine girmemenizde yarar var. Bir para beklentiniz kötü sonuçlanacak ve hayal kırıklığı yaşayacaksınız.

KOVA İlişkinizi çok fazla sorguluyor, beraberliğinizi yıpratıyorsunuz. Beraberliğinizin hiç istemeyeceğiniz bir şekle dönüşmesinden sorumlu olmak istemiyorsanız, biraz dikkatli davranmanız gerekiyor. Eski iş bağlantılarınızla yeni görüşmelere girebilirsiniz. Bu doğrultuda bazı düşünceler sizi yönlendiriyor. İş ilişkilerinizdeki bir sürtüşmeyi ayrıntı olarak görmeniz, başınıza iş açabilir. Alabileceğiniz bir para desteği hayatınızı hiç olmazsa geçici olarak biraz rahatlatacak.