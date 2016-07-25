ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI

KOÇ Aşk hayatınızdaki sorun, bütün hayatınızı da olumsuz etkiliyor. Daha mesafeli ilişki kurma çabanız beklediğiniz ölçüde olmasa da olumlu sonuç getirecek. İş hayatında başarılı ve zeki birisiniz. Çalıştığınız yerde ekonomik kriz gerekçesiyle istismar edildiğinizi düşünüyorsunuz. Haksız yere endişelendiğinizi yakında anlayıp rahatlayacaksınız. Ödemeler gözünüzü korkutmasın, beklemediğiniz bir yerden para geliyor. Midenizi düşünüyorsanız, acılı yemekleri azaltın.

BOĞA Sevgilinize karşı duygularınızı sık sık açığa vurmanız, ilişkinizi yeniliyor. Özel günlere karşı unutkanlığınızda daha dikkatli olabilir, bugünü sizin için unutulmaz bir gün olarak değerlendirebilirsiniz. İş yaşamınızda olumlu puanlarınız var. Önsezileriniz güçlü. Çalışma arkadaşlarınızla sessiz bir uyum içindesiniz. İş ortamınızdaki saygılı, mesafeli ilişkiler dışarıda sıcak dostluklara dönüşebiliyor. Unuttuğunuz bir senet ya da ödeme size sorun yaratabilir. Sağlık sorunu olanlar rahatlamaya başlıyor

İKİZLER Bugün farklı birisiyle tanışabilirsiniz. Bu tanışmada karşılaştığınız kişiyi etkilemek istiyorsanız, daha radikal davranmalı ve onu şaşırtacak sıra dışı sürpriz bir olay yaratmalısınız. Bugün yaratıcılığınız tetiklendiği için bunu çok rahatlıkla başarabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili belirlediğiniz hedefler arasından ulaşılmazları bir an önce çıkartmalısınız. Önümüzdeki günlerde ilgi çekici görüşmeler, daha hayata uygun yönelimleri getirebilir. Ayaklarınızı üşütmemeye özen gösterin.

YENGEÇ Çivi çiviyi söker diye durmadan sevgilinizin üzerine gittiğinizin farkında değilsiniz. Huzursuzluk çıkartmayı bırakarak, daha yapıcı olmaya çalışın. Sinirlerinize hakim olun ve kendinizi kontrol altına alın. Yoksa bugün hiç olmadık yere onun kalbini kırabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda hiç farkında olmadığınız rakipleriniz olduğunu görmeye çalışın. Herkes sizin kadar insancıl ve eşitlikçi olmak durumunda olmayacağını kabul etmelisiniz. Bütçeniz ekstra harcamalar yapmaya uygun değil.

ASLAN Özel hayatınızla ilgili vermeniz gereken kararda, her tür duygusallıktan arınıp mantıklı davranmanız gerekiyor. Uzun bir erteleme dönemi, en azından kalıcı dostluğu sağlayabileceği gibi, her şeyi sil baştan da yapabilir. Çalışma azminiz oldukça yüksek. Yine de yaratıcılığınızı ortaya koyamadığınıza inanıyorsunuz. Birtakım taleplerden kaçınmanız gerekiyor. İstediğiniz yetkilerin sizi daha başarılı kılacağını anlatabilmelisiniz. Bütçenizdeki açığı kapatmak için, irili ufaklı bütün harcamaları asgariye indirmeniz gerekiyor.

BAŞAK Sevdiğinizin sizi anlamadığını ve size karşı ilgisiz davrandığını düşünmeyin. Neşeli ve enerjik tavrınız ile onun ilgisini çekebilirsiniz. İşinizle ilgili alacağınız tekliflerden etkilenmeniz mümkün. Ancak, karar vermek için acele etmeyeceksiniz. Olayların gelişmesini beklemeniz gerekiyor. Kendinizi giderek daha güçlü hissetmeye başlayabilir, etkileyici olabilirsiniz. Finansal anlamda kendinize hakim olun. Çünkü bu aralar, oldukça gereksiz masraflar yaptınız. Bağışıklık sisteminizi korumaya alın.

TERAZİ İlişkinizde kızgınlık yaratan açmazlarınızın sevgilinizi daha çekici biri yaptığını inkar etmeyin. Arada bir sergilediği aşırı çıkışlarını kişilik özelliği olarak kabullenmek durumunda kalacaksınız. Fırsatları iyi değerlendirebilirseniz, uzun zamandır istediğiniz bir projenizi hayata geçirebilirsiniz. Cesaretinizi kıracak eleştirileri duymazdan gelin. Kendinize güvenin. Ciddiye almadığınız küçük harcamalar gözünüze batmıyor, ama sonradan sıkıntısını siz çekiyorsunuz.

AKREP Hayatınızın tüm sorumluluklarını üstlenerek, kararlarınızı kendiniz vermek istediğiniz bir devredesiniz. Duygusallığa pek yer vermediğiniz ve enerji harcamak istemediğiniz bu devrede, mantık daha fazla iş başında. Koruyucu, otoriter, kural koyan yapınız, insanlarla problem yaşamanıza neden olabilir. Bir dostunuz kefil olmanız istenecek. Arkadaşınız kötü niyetli olmasa bile bu işte sizi biraz üzecek gibi görünüyor. Sağlık konularında geçici hareketlenmeler olabilir.

YAY İlişkinizi çevrenizde gereğinden fazla tartıştırıyorsunuz. Bu davranışınız sorun yaratabilir. Sorunları daha çok içerde çözme eğilimleri, rahatsızlık veren dış müdahaleleri en aza indirebilir. Meslek hayatınızda yeni olanaklar var. Uzun süredir yolunda gitmeyen iş hayatınız, karşınıza çıkacak bir fırsatla değişecek. Zekanıza güvenerek olumlu kararlar verirseniz, bu imkanı iyi şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Harcamalarınızı kontrol edecek birine ihtiyacınız var.

OĞLAK Çevrenizde yaşanan yorucu aşk ilişkileri cesaretinizi kırsa da, aşka zaman ayırmaya çalışın. Birinin, gittikçe cazibe odağı olduğunuzu göremiyorsunuz. İş hayatınız dışındaki ilgisiz kalamadığınız yerleşmiş gündelik sorunlar, yalnız iş yaşamınızda değil, hayatın her alanında sizi isteksiz kılıyor. Bugünlerde işlerinizi biraz daha fazla önemsemelisiniz. Beklemediğiniz bazı para girdileri, uzun süreli rahatlamalar getirebilir. Gün içinde kendinize zaman ayırıp dinlenmeye özen göstermelisiniz.

KOVA İlişkinizdeki sorunları çözmek adına partneriniz birçok adım attı, ama sizin bunları görmediğiniz şeklindeki görüşlerde, haklılık payı olabilir. Yeniden sıcak ilişkiler için ilk adımı, bu kez de sizin atmanız bekleniyor. Kısa bir süre sonra çıkmayı düşündüğünüz iş yolculuğu, kariyer anlamında ufkunuzu genişletecek. İş yaptığınız kişilerle kurduğunuz sıcak ilişkiler sizi gelecekteki bir ortaklığa hazırlıyor. Yakın bir arkadaşınızla para konulu gerginlikler yaşayabilirsiniz, hazırlıklı olun.