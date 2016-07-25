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SPOR HABERLERİ

PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Başakşehir 17 11 6 0 36 11 25 39
Galatasaray 17 11 3 3 31 16 15 36
Beşiktaş 16 10 5 1 28 13 15 35
Fenerbahçe 17 9 5 3 36 14 22 32
Bursaspor 17 8 3 6 21 19 2 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 21 16 5 26
Antalyaspor 17 7 4 6 19 20 -1 25
Konyaspor 17 6 6 5 20 17 3 24
Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 1 22
Kasımpaşa 17 6 3 8 21 25 -4 21
K.D.Ç. Karabük 17 6 3 8 20 25 -5 21
Trabzonspor 17 6 3 8 14 21 -7 21
Akhisar Bld. 17 5 5 7 11 18 -7 20
Alanyaspor 17 5 3 9 24 34 -10 18
Ç. Rizespor 17 4 4 9 18 29 -11 16
Kayserispor 17 3 3 11 14 31 -17 12
Adanaspor 17 2 5 10 15 26 -11 11
Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 -15 11
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  • KOÇ

    Aşk yaşamınızda beklediğinizi bulamayabilir, karşınızdaki kişinin size ilgi ve sevgi göstermemesine üzebilirsiniz. Düşüncelerinizi sorunların üzerine yoğunlaştırırsanız, bunun o kadar da içinden çıkılamayacak kadar önemli bir şey olmadığını fark edeceksiniz. İş hayatına özgü becerileriniz var. İşin ritminin gerisinde kaldığınız durumlarda, bu beğeniyi en aza indirmeniz yararlı olabilir. Birkaç günlük iş yolculuğundan bazı soru işaretleriyle dönebilirsiniz. Parasal açıdan şanslı bir gün!

  • BOĞA

    Özel hayatınızdaki ufak tefek problemleri kısa sürede aşabilirsiniz. Kendinizi ifade güçlüğü çektiğiniz konuda, sizi bağlayan duygusallıklardan arınmanız gerekiyor. Umudunuzu beslemeyi sürdürün. Sizi mesleki konuda rekabete kışkırtan bir iki kişiden hoşlanmıyorsunuz. İnsan hatalarının arkasında hep bir plan arıyorsunuz. Bilmeden, farkında olmadan yapılmış hatalar da olabileceğini kabul edin. Ödemeler konusunda sıkıntıya girmemek için şimdiden tedbirli olmalısınız

  • İKİZLER

    Sevgilinizin nelere takıldığını keşfetmeniz gerekiyor. Size eskisi kadar yakın davranmamasının nedeni, sizin kıskançlıklarınız olabilir. Dışardan tarafsız biri gibi görmeyi denemelisiniz. İş ortamında küçük gerginlikler olabilir, ancak soğukkanlı davranışlarınızla bunları aşmanız mümkün. Çok büyük duygusal heyecanlar yaşamasanız da manevi olarak huzurlu olacaksınız. Gereksiz masraflarla tasarrufunuzu eritmeyin. Cilt rahatsızlıkları canınızı sıkıyor ama doktora gitmek için de bir çabanız yok

  • YENGEÇ

    Bugün sevdiğiniz insanla birlikte derin duygular yaşayacak ve ona üstün yeteneklerinizi göstermek isteyeceksiniz. Bazı fikir ayrılıklarından doğan tartışmalara girmeniz de mümkün. Sevginizi ona belli etmekten kaçınmayın. İş yerinizde gerçekleşecek bazı değişikliklere ayak uydurmaya çalışın. Bu konuda sizden daha tecrübeli iş arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Enerjiniz iyi çalışıyor ve işlerinizi zamanında bitecek. Yatırımlarınızı tekrar gözden geçirmenizde fayda var.

  • ASLAN

    Duygusal karmaşalar yaşayabileceğiniz bir dönem. Duygusal hayatınıza ilişkin huzursuzluklar ve sizi sıkacak gelişmeler söz konusu. Sevdiğiniz insanla aranızda bazı tartışmalar ve fikir ayrılıkları oluşabilir. İş yerinde stresli saatler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik iş yoğunluğu, gündemde olmayan toplantılar gerektirebilir. Dayanışma içinde olduğunuz insanlar, size değişik önerilerle gelecek. Geliriniz hiç fena değil ama siz daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsunuz.

  • BAŞAK

    Aşk hayatınız inanılmaz güzellikte geçiyor. Sevgilinizle aranız şimdiye kadar hiç olmadığı kadar güzel olacak. Zaman zaman sizi kıskanması ufak çaplı tartışmalara yol açacak ama önemli bir sorun arz etmeyecek bu tartışmalar. Günlerdir yoğun bir tempo içinde çalışmanız, arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkileri soğutsa da bu günden itibaren eski neşenize kavuşup sosyal faaliyetlerinizi hızlandıracaksınız. Gelirinizin artması için biraz daha girişken olmanız gerekiyor.

  • TERAZİ

    Özel hayatınızdaki problemler pek uzun sürmeyecek gibi, içinizi rahat tutabilirsiniz. Sevgilinizle ilgili ortada dolaşan söylentilerden, güvensizlikler yaşayacak kadar etkilenmemelisiniz. Yeteneklerinizin ucuza gittiği şeklindeki düşünceniz, yeni arayışları getirebilir. Şu sıralar vermeye yeltendiğiniz karaları belli bir süre dondurmanız, size sağlıklı bir yeniden düşünme fırsatı sunacak. Harcamalarınız için sizi uyaranlara kulak vermeniz yerinde olur.

  • AKREP

    Yumuşak ve uzlaşmacı bir yapıda olacağınızdan ilişkinizde genel anlamda bir sorun gözükmüyor. İlişkinizin geleceği ile ilgili bazı planlar yapacak ve bu konuda sevdiğiniz insana danışmak isteyeceksiniz. İş hayatının genel sorunları iş yerinizde bolca yaşanıyor. Siz de bu memnuniyetsizliğin içersindesiniz. Bir çıkış arıyor, ama göremiyorsunuz. Biraz daha sabrederseniz mükafatını göreceksiniz. Gereksiz harcamalara karşı birikimlerinizi yeniden gözden geçirin.

  • YAY

    Sevgilinizden heyecan verici bir öneri gelebilir. Onun geçmişe bağlı yaşadığını düşünüyorsunuz ve bu durumdan rahatsız oluyorsunuz. Oysa o, eski defterleri çoktan kapatmış görünüyor. Kariyerinizde yükselme arzunuz var. Çok büyük atılımlar yapabilir, ilişkilerinizi zorlayabilirsiniz. Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama bu fırsatları faydaya çevirmek için oldukça gayret etmeniz gerekecek. Harcamalarınızda aşırıya kaçmanız aileniz tarafından hoş karşılanmıyor.

  • OĞLAK

    Sevdiğiniz kişi ile yolculuk yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmek açısından temkinli davranmak zorundasınız.

  • KOVA

    Sert etkiler altında olduğunuz için kafanız karışık. Dikkatinizi toplamakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkinizde yeni boyutlar ortaya çıkabilir. Sevdiğinizle olan iletişiminizde sivri dili olmamaya ve onu eleştirmemeye gayret etmelisiniz. Çok hareketli, hızlı, temposu yüksek bir iş dönemine girdiniz. Birçok yeni kararlar almanız gerekecek. Bu kararların sizin için yaşamsal önemi olanlarını iyi ayıklamanız gerekiyor. Ödemekte zorlandığınız bir borcu bugünlerde ödeyebilirsiniz.

  • BALIK

    Duygusal hassasiyetiniz karşı cinsle aranıza girebilir. Sağlıklı düşünmeye çalışmalı ve aşk hayatınızı şekillendirebilecek teklifleri iyi değerlendirmelisiniz. Mesleki konularda kendinizi ifade etmeniz çok kolay olacak. Olaylara daha gerçekçi bakacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde, grup çalışmalarında tavrınızı net olarak ortaya koymanız gerekiyor. Masraflarınızı azaltma yolunu seçin. Yakında sizi üzecek bir para kaybı görünüyor. Düzenli spor ve hareket vücudunuzu zinde ve sağlıklı tutacak

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