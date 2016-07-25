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Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu
Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi
Fikret Orman maç sonunda açıklamalarda bulundu
Volkan Demirel'den Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar
Yunanistan'da Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Karaburun'daki balıkçı barınağının misafiri Akdeniz foku
Başbakan vatandaşın evine misafir oldu
9 yıldır aranan şahıs Muğla'da bulundu
Haseki Hastanesi'nde kavga: 1 ölü
Sığırcıkların büyüleyen dansı
Rize'de Lazboard'lu kayak
Pablo Escobar'ın oğlu: 4 milyon dolarımız vardı ama açtık
Trafikte köpeğe işkence
ÖSYM şifresini kuzeniyle paylaştığına pişman oldu
Sneijder Kayserispor maçında yok
Tofaş Kartal'la Almanya'ya gittiler
Emre Belözoğlu Josue'ye dirsek attı
CDU Gençlik Kolları'nın AK Parti ziyareti
Ivana Sert: İlişkide erkek bana uyacak
Darbeci albaydan pişkin savunma
TÜMÜ
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SPOR HABERLERİ

PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 19 13 5 1 39 15 24 44
Başakşehir 19 12 6 1 37 12 25 42
Galatasaray 19 12 3 4 38 18 20 39
Fenerbahçe 19 10 5 4 38 18 20 35
Antalyaspor 19 9 4 6 23 22 1 31
Osmanlıspor FK 19 6 9 4 23 21 2 27
Konyaspor 19 7 6 6 23 23 0 27
Bursaspor 19 8 3 8 21 21 0 27
Trabzonspor 19 8 3 8 19 21 -2 27
K.D.Ç. Karabük 19 7 3 9 22 27 -5 24
Gençlerbirliği 18 5 8 5 17 16 1 23
Kasımpaşa 19 6 3 10 21 28 -7 21
Akhisar Bld. 19 5 6 8 11 24 -13 21
Ç. Rizespor 19 5 4 10 20 31 -11 19
Alanyaspor 19 5 3 11 26 40 -14 18
Adanaspor 19 4 5 10 18 26 -8 17
Kayserispor 19 4 4 11 18 32 -14 16
Gaziantepspor 18 3 2 13 15 34 -19 11
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ASTROLOJİ BURÇ YORUMLARI
  • KOÇ

    İlişkinizdeki sorunlara tek taraflı bakmanız, yaşananları çözümsüz bırakıyor. Sorumluluklarınızla ilgili kendinizi kolay aklayabiliyorsunuz. Ondan beklediklerinizin biraz abartılı olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Mesleki birikiminizi arttırma niyetleriniz, sizi birtakım eğitim çalışmaları içine sokabilir. Gün içinde elinize geçecek bir bilgiyi çok yerinde değerlendirmeniz gerekiyor. Parasal konularda tutarlı olmanız gereken bir dönem. Kalbinizi fazla zorluyorsunuz, dikkat edin.

  • BOĞA

    Özel hayatınızda her tür iletişime kapalı duruyorsunuz. Böyle davranmak size mutluluk verse de, tutumunuz, sizi dönüşü olmayan yollara doğru götürebilir. Son günlerde işyerinde sergilediğiniz davranışlarınızdaki çelişkiler size güvenenleri şaşırtıyor, bu durum ümitsizliğe kadar varmamalıdır. Macera peşinde koşacak devirde değilsiniz. Unuttuğunuz bir senet ya da ödeme size sorun yaratabilir. Kendinizi yoğun baskı altında hissetmeniz özellikle mide rahatsızlıkları ve baş ağrısı gibi problemler yaratabilir

  • İKİZLER

    Hoşlandığınız kişiye karşı adını koyamadığınız duygularınız biraz karmaşık. Geçmişle olan bağlarınızı bitirmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkanın ne olduğunu anlamanız, yüreğinizi tamamen boşaltabilmenize bağlı. İşle ilgili yaşadığınız bir sorun sizin lehinize çözülecek. Bu beklemediğiniz bir gelişme. Bir yetkilinizin genel güvensiz davranışları sizde birtakım alınganlıklara neden olabiliyor. Bunu yenebilirsiniz. Bazı sürpriz harcamalar küçük birikiminizi etkileyebilir.

  • YENGEÇ

    Sevgilinizle ilgili kafanızı karıştıran sorular var. Bunların cevaplarını öğrenmek için öncelikle karşınızdakine sorup öğrenme yoluna gitmelisiniz. Böyle davranırsanız size güveni ve ilgisi bitmez. Sevgilinizle olumsuzluklar sona erecek. Tahammül gücünüzü zorlayan, iş ilişkileriniz var. İş hayatınızda sizi önemli yerlere getirecek görüşmeler yapılıyor. Bugün yeni bir umut kapısı aralanır gibi olacaksa da, çabuk kapanacak. Geleceğe yönelik maddi girişimlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.

  • ASLAN

    Duygusal hayatınızda ilişkinizin gidişatını olumsuz yönlere sürükleyebilecek bazı olaylar yaşanması mümkün. Ağzınızdan çıkacak yanlış bir söz, ya da sevgilinizle ilgili başka birine söylediklerinizin ortaya çıkması ortalığı biraz karıştırabilir. İş hayatınızdaki uzun süreli gerilim yavaş, yavaş mutlu sona doğru yaklaşıyor. Çalışma prensipleriniz iş hayatının kurallarıyla birebir çakışıyor. Sağlam adımlar atıyorsunuz. Yan harcamalarınızla ilgili önlemler almanız gerekiyor.

  • BAŞAK

    İçinizdeki yalnızlık duygusu, sürdürdüğünüz ilişkideki bazı sorularınızdan kaynaklanıyor olabilir. Problemleri en aza indirgemek için önünüze koyduğunuz formüller, biraz gönül kırıcı gibi. İş yerinizde gerek patronunuzun gerekse de bazı arkadaşlarınızın olumsuz tutumları nedeniyle sorunlar yaşıyorsunuz. Aşırı yoğun çalışma temposuna bir süre ara verip ortam değiştirmeye ihtiyacınız var. Bugün maddi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz, bu durum sizi sıkabilir.

  • TERAZİ

    Konuşmalarınızda seçtiğiniz doğru sözcükler, mesajlarınızın etkili bir biçimde sevgilinize ulaşmasında son derece olumlu bir etkiye sahip. Dolayısıyla bu şekilde devam etmeniz, özel hayatınızda büyük başarı elde etmenize yardımcı olacak. İş yerinde artan sorumluluklarınız nedeniyle daha çok çalışıyorsunuz. Bu durum evinizi ilgilendiren konularda bazı sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Yakın dostlarınızdan birinin bir hatası yüzünden finansal darboğaza girebilirsiniz.

  • AKREP

    Bugün gündeminizde aşk var. Aşkın ne zaman ve nereden geleceği belli olmaz, gönlünüzü her an açmaya hazır olmalısınız. Gelenekler, kurallar ve ilkeler sizin için şu sıralar engelleyici nedenler değil. Çalışmalarınızın ve emeklerinizin değerlendirildiği ve uzmanlığınızın tescil edildiği bir dönemdesiniz. İşinizle ilgili görevleri ve sorumlulukları eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yerine getirmenin vicdani rahatlığı hayatınızın her alanında kendini gösterecek. Bütçenize uygun harcamalar yapın.

  • YAY

    Sevdiğinizle ilişkiniz artık sakin sularda. Kendinizi onunlayken rahat hissedebilir, zihninizdeki kuruntu ve evhamlardan uzaklaşabilirsiniz. Dikkatinizi sadece kendinize yöneltmeyin, ondaki değişiklikleri ve sizin rahatlığınızın ondaki olumlu yansımalarını fark etmeye çalışın. Parasal konulara yönelik büyük beklentiler içine girerek sabırsızlık duyabilirsiniz. Spor, hareket fiziksel gücünüzü kazanmanızda önemli rol oynayabilir. Bir başlangıç yapın!

  • OĞLAK

    Özel hayatınızla ilgili almayı düşündüğünüz bazı kararların gecikmemesi gerekiyor. Geleceğe umutla bakmanızı engelleyen sebepleri ortadan kaldırmalısınız. İş hayatınızda göz dolduran birisiniz. Sizden daha yetkili birisiyle henüz ortaya çıkmamış gizli bir sürtüşmeniz var. Onun sizinle ilgili görüşleri bir iki kişi tarafından çok önem taşıyor. Yakınlarınızdan gelecek para desteği, hayatınızı hiç olmazsa geçici bir süreliğine rahatlatacak. Uykunuza dikkat ederseniz kendinizi daha sağlıklı hissedebilirsiniz.

  • KOVA

    Sevgilinizin bazı planlarını alt üst etmeniz onu biraz üzmüş görünüyor. Bugün elinize onun gönlünü almanız için fırsatlar çıkabilir. Değerlendirebilirsiniz konu hiç büyümeden kapanacak. İş hayatında çok yardımı dokunacak bir kimse ile kuvvetli ilişkiler içine gireceksiniz, bu ilişkiyi sürdürmelisiniz. Yeni yatırımlar için uygun bir zaman değil. Kendinizi iş konusunda fazla zorlamanız, aşırı yorgunluğa bağlı strese neden olabilir. Dikkat edin.

  • BALIK

    Aşk hayatınızın sevgiliniz tarafından yönlendirilmesi sizi sıkıyor olsa da bunun sevimli yanlarını da görmelisiniz. Güzellik olarak algılamayı başaracağınız şeyler anlam değiştirmekte gecikmeyecek. İşyerinizde birisiyle asla yıldızınız barışmayacak gibi. İkinizin de anlaşılmaz biçimde uzattığınız bu çekişme iş veriminizi de düşürüyor. Para ilişkilerinde çıkarlarınızı biraz daha ön planda tutmayı bilmelisiniz. Aşırı yorgunluk ve gerilim sağlık sorunları yaşamanıza neden olabilir

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