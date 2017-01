Aşk yaşantınızda sorunlar var. Duygusal arayışlar içindesiniz. Sevdiğiniz kişiye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Onunla konuşarak sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. İş yerinde bir çekişmenin içindesiniz. Sorunlu birtakım ilişkileri sabrınızla yavaş yavaş istediğiniz şekle sokmaya başladınız. Çok daha huzurlu bir ortamda çalışmanızı sağlayacak belirtiler var. Hazırlıklı, tedbirli olma alışkanlığınız büyük para sorunları yaşamanıza engel oluyor.

Bu gün aşkla çok fazla ilgileneceksiniz. Aşkı bulmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok çünkü aşk sizi bulacak. Orijinal fikirleriniz iş hayatınızda hiç ummadığınız bir yükselmeye yol açabilir. Çevrenizin baskıları sonucu değişmeye çalışmayın. Her anlamda doğru yolda ilerliyorsunuz. Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı yakalayacaksınız. Maddi anlamda meydana gelecek bazı olağanüstü değişiklikler yüzünüzü güldürecek.

Bugün arkadaşlıklar, geleceğe yönelik yatırımlar ve projeler, sizin için ön plana çıkacak. Ufacık bir eleştiri bile sizi çileden çıkartmaya yetiyor. Sevdiğinizi bu yüzden çok üzüyorsunuz. Kendinizi affettirmeye çalışın. Her şeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Katılacağınız bir davette yaratıcılığınızla her zamankinden daha fazla dikkat çekeceksiniz. Sağlık konusunda ihtiyatlı davranmanız gerekiyor. Son günlerde sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

KOVA

Duygusallığınız ilişkinizde belirleyici oluyor. Bu yanınızın artılar kattığı bir beraberlik içindesiniz. Gelecek planlarınız içinde, sonradan görüş ayrılığına düşeceğiniz bir konu var. İş yaşantınızda, sonradan sancılar çektiğiniz sabırsızlıklardan kurtulmanız gerekiyor. Henüz hazır olmadığınızı düşündüğünüz konuda, hazırlıklara bir an evvel girişmenizde yarar var. Dışınızda gelişen koşullar, her an sizi konunun içine alabilir. Hesapta olmayan ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.