11 yaşındaki mülteci Avusturya'da intihar etti

Viyana’nın güneyindeki Baden’de, bir mülteci kampındaki küçük bir çocuğun geçtiğimiz hafta gerçekleşen intiharı hakkında, Avusturya polisi dün bir soruşturma başlattı.

11 YAŞINDA İNTİHAR ETTİ

İsmi açıklanmayan 11 yaşındaki çocuk, altı kardeşinin bakımını üstlenmişti. İntihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Kamu denetçisi Guenther Kraeuter, kamptaki yetkililerin durumdan haberdar olduğu, fakat bir yardımda bulunmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılacağını açıkladı.

AİLESİNİN BAKIMINI ÜSTLENMİŞTİ

Avusturya basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki ağabeyiyle birlikte kardeşlerinin bakımından sorumlu olan çocuğun bunalım sonucu intihar etmiş olabileceği öne sürüldü. Kamp yetkililerinin ailenin durumunu bildiği halde tedbir almadığı iddiası ise önümüzdeki günlerde soruşturmanın derinleşmesiyle açığa çıkacak.