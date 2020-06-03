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Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
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Selçuk: Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştireceğiz
İran'da koronavirüs bilançosu: 8 bin 71 ölüm
Hong Kong meclisinde Çin Milli Marşı gerginliği
G.Saray'ın, liseli olmayanlar için üyelik şartları
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Mayıs ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi
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F.Bahçe'nin teklifi: 800 bin € artı kaptanlık
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Van'da kargoda 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi
İkinci el otomobil satışları hızla artıyor
Mario Gomez futbolu bırakıyor
Finlandiya'da cinsiyetsiz trafik işareti dönemi
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Jennifer Aniston çıplak pozunu açık artırmaya çıkardı
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Birçok ileri teknolojinin patenti ABD'nin elinde
14 dakika önce
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Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti
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MHP'den polis elektroşok cihazı kullansın teklifi
49 dakika önce
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Google, Çinli uygulamaları silen uygulamayı kaldırdı
İstanbul'a yakın en ideal tatil yeri: Esenköy
1 saat önce
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Edirneli esnaf, mavi yumurta talebine yetişemiyor
1 saat önce
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Doğa Rutkay: Anneannem göremedi torunlarını
2 saat önce
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Magazin
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yeniden kuruldu
2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları
2 saat önce
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e-Devlet, aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı
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İlk çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar
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3 saat önce
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4 saat önce
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Taşıyıcı anne nedir
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Yerli ve milli uydu İmece'nin son montajı yapıldı
Gelecek 20 yıl içinde 500'den fazla hayvan yok olacak
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Dünya genelinde George Floyd protestoları
Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kapılarını yeniden açtı
İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından
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Antalya'da madde bağımlısı genç, annesini eve kilitledi
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6 dakika önce
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Erdoğan, Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
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12 dakika önce
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Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu
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15 dakika önce
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Hesabına yanlışlıkla yatan 38 bin TL'yi iade etti
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17 dakika önce
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Can Dündar'ın villasında yıkım işlemi başladı
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24 dakika önce
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Norveç'te heyelan evleri yuttu
Video Haber
31 dakika önce
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Su sporları aletlerine kapasite düzenlemesi
Video Haber
37 dakika önce
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Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti
Video Haber
1 saat önce
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Bursa'da kısa süreli hortum paniğine yol açan görüntüler
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Maltepe'de otobüsten inmeye çalışan kadına kapı çarptı
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1 gün önce
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
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21 saat önce
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MAGAZİN
BİYOGRAFİ
Jennifer Aniston çıplak pozunu açık artırmaya çıkardı
Seda Sayan küfür etti
Doğa Rutkay: Anneannem göremedi torunlarını
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yeniden kuruldu
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