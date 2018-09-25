12. Beyoğlu Sahaf Festivali açıldı

Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen ve 64 sahafın katıldığı festivalde; asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini alıyor.

7 EKİM'DE SONA ERECEK

13 gün boyunca kitapseverleri bir araya getirecek festivalin açılış töreninde sahaflar adına konuşan Hayri Bingöl, Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederek, iki kurum sayesinde 12 yıldır bu festivali yaptıklarını söyledi. Festival, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.