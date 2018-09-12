Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 38 yıl geçti.
TRT Arşiv'de döneme ait "karıştır barıştır" politikasını anlatan görüntüler yayınlandı.
ÜLKÜCÜLERLE SOLCULAR AYNI KOĞUŞTA
Darbe sonrasında cezaevilerinde "karıştır barıştır" uygulamasıyla, ülkücü ve solcu gençler aynı koğuşlarda birlikte kalıyorlardı.
İnsanlar zorunlu eğitim uygulamarıyla darbe rejiminin dayattığı yeni kurallara uymaya zorlanıyorlardı.
12 Eylül darbesinin karıştır barıştır uygulaması VİDEO