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12 saat çalıştırılan manken hayatını kaybetti

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen moda haftasında 12 saat podyumda kalan model yorgunluktan girdiği komanın ardından hayatını kaybetti.

29.10.2017 - 10:03
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Podyumda 12 saat kalan 14 yaşındaki Vlada Dzyuba yorgunluktan komaya girdi. İki gün yoğun bakımda kalan genç model yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

12 saat çalıştırılan manken hayatını kaybetti

3 SAAT YERİNE 12 SAAT ÇALIŞTIRILDI

 

Yapılan açıklamada Dzyuba'nın kronik menenjit nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Genç modelin ölümü tartışmaları da beraberinde getirdi. Resmi olarak günde sadece 3 saat çalışması gerekirken Dzyuba'nın kontratı gereği kelimenin tam anlamıyla köle gibi çalışmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Vlada Dzyuba, birçok Rus meslektaşı gibi kariyerini Çin'de sürdürmeye ve mesleğinde yükselmeye çalışıyordu.

12 saat çalıştırılan manken hayatını kaybetti

ÇALIŞMAK ZORUNDAYDI

Genç modelin annesi Oksana da kızının sağlık durumunun podyuma çıkmaya elverişli olmadığını ama buna rağmen çalışmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Acılı anne Oksana "Kızım beni aradı, çok yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söyledi. Hastalığının çok başlangıcında olmalıydı." diye konuştu.

Kızı hastanedeyken dua ettiğini anlatan Oksana Dzyuba "Onun yanına gitmek için vize almaya çaışıyordum. Sigortası olup olmadığı hakkında da bir fikrim yok." dedi.

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