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1200 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt'te 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine okul idaresince okul bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğine öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 1250 kişi katıldı.

AA | 03.11.2018 - 13:08..
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1200 kişi aynı anda kitap okudu

Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Eylül Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 850'si öğrenci olmak üzere 1250 kişi, 1 saat boyunca kitap okudu.

1200 kişi aynı anda kitap okudu

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da etkinliğe katılarak öğrencilere kitap dağıttı. Kızılay, bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek, "Bilgi bir güçtür. Bilgiye ulaşmanın en etkili yolu kitap okumadan geçiyor. Bu tür etkinliklerin her zaman tekrarlanmasını diliyorum." dedi. Okul Müdürü Nezir Çakar da etkinliğe velilerin de katılım sağlamasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

1200 kişi aynı anda kitap okudu

"DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Nezir Çakır, "Öğrenci ve velilerle birlikte 1250 kişi okul bahçesinde kitap okudu. Bu etkinliğin her ay devam etmesini ve gençlerimizin geleceğe kitap okuyarak hazırlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

1200 kişi aynı anda kitap okudu

"HER YERDE KİTAP OKUMALIYIZ"

Öğrencilerden Kader Özer de etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Okulda etkinlik dolayısıyla huzur ve sessizliğin hakim olduğunu dile getiren Özer, "Kitap okumak her yerde güzel, sadece evde okulda değil. Herkes boş vaktini kitap okuyarak değerlendirmeli. Arkadaşlarımın bu şekilde her zaman kitap okumasının devamını diliyorum" diye konuştu.

1200 kişi aynı anda kitap okudu

"KİTAP OKUMAK FAYDALIDIR"

Veli Fatma Gümüş de çocuğuyla kitap okumaya geldiğini ve oldukça memnun kaldığını ifade etti.

Etkinliğe torunuyla katılan Ramazan Dündar, "Kitap okumak her zaman çok faydalıdır. Torunumla birlikte kitap okudum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

1200 kişi aynı anda kitap okudu

1200 kişi aynı anda kitap okudu

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