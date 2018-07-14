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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı mevzilere hava saldırısı düzenledi.

AA | 14.07.2018 - 02:31..
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DQ

Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve engelli dinlemeden sivilleri öldüren İsrail, Kassam Tugayı'na saldırdı.

MEVZİLERE SALDIRILDI

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğu değerlendirilen bazı mevzilere saldırı gerçekleştirdi.

Hamas'tan ve İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini bildirmişti.

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