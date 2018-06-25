Cumhuriyet Halk Partisi Yalova eski milletvekili ve son seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce AA'yı hedef gösterirken seçim sonuçlarının ardından sessizliğe gömüldü.

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi ViDEO

SEÇMENİNİ MERAKTA BIRAKTI

Seçimde beklediği sonucu alamayan İnce destekçileri, bir açıklama beklerken sessiz kalan adayları hakkında endişelenerek teoriler üretmeye başladı.

Teoriler her ne kadar yersiz olsa da yenilgi karşısında şaşkınlığa uğrayan ve kendini mağdur hisseden seçmenin, umut arayışının sonucuğu türettiği senaryolardı.

GECE BOYU "ADAM KAZANDI" DIŞINDA AÇIKLAMASI OLMADI

Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı balkon konuşması yaparken, Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajından başka bir açıklamada bulunamayan İnce, neredeyse 15 saat sonra ilk kez kameraların karşına geçtiğinde ilk sözü kendi seçmenine hakaret oldu.

"BİRKAÇ ŞİZOFREN UYDURMALARI"

Geceden beri süren sessizliğin nedenini kesin sonuçları beklemekle açıklayan İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yer yüzüne gelmedi. Yok eşimi kaçırmışlar vs. bunlar birkaç şizofrenin uydurmaları. Bunlar asparagas şeyler bunları bir kapatalım." dedi.