taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.074
USD
4,6277
EURO
5,3987
ALTIN
188,95
PETR
74,5100

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sonuçların açıklanmasının ardından girdiği sessizlikten seçmenine şizofren diyerek çıktı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 12:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova eski milletvekili ve son seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce AA'yı hedef gösterirken seçim sonuçlarının ardından sessizliğe gömüldü.

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi ViDEO

SEÇMENİNİ MERAKTA BIRAKTI

Seçimde beklediği sonucu alamayan İnce destekçileri, bir açıklama beklerken sessiz kalan adayları hakkında endişelenerek teoriler üretmeye başladı.

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

Teoriler her ne kadar yersiz olsa da yenilgi karşısında şaşkınlığa uğrayan ve kendini mağdur hisseden seçmenin, umut arayışının sonucuğu türettiği senaryolardı.

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

GECE BOYU "ADAM KAZANDI" DIŞINDA AÇIKLAMASI OLMADI

Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı balkon konuşması yaparken, Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajından başka bir açıklamada bulunamayan İnce, neredeyse 15 saat sonra ilk kez kameraların karşına geçtiğinde ilk sözü kendi seçmenine hakaret oldu.

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

"BİRKAÇ ŞİZOFREN UYDURMALARI"

Geceden beri süren sessizliğin nedenini kesin sonuçları beklemekle açıklayan İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yer yüzüne gelmedi. Yok eşimi kaçırmışlar vs. bunlar birkaç şizofrenin uydurmaları. Bunlar asparagas şeyler bunları bir kapatalım." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

414
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

131
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

141
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

159
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

79
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

137
Genel seçimin İstanbul sonuçları

Genel seçimin İstanbul sonuçları

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM