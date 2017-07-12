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15 Temmuz gazisi darbe gecesini anlattı

15 Temmuz gecesi sela okunan Bostanlı Camisi'ne saldırı olacağı bilgisi üzerine gittiği bölgede yaralanan Gürsu, o geceyi unutamıyor.

12.07.2017 - 11:59
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İzmir'de yaşayan Ali Gürsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine önce AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığına daha sonra Konak Meydanı'na gittiğini söyledi.

"KONAK'TAN BOSTANLI'YA GEÇTİK"

O sırada arkadaşlarına gelen "Bostanlı Camisi'ne saldırı var" mesajı üzerine Karşıyaka ilçesine geçtiklerini anlatan Gürsu, buraya da darbe yanlısı olduğunu düşündükleri kişilere karşı koymak ve demokrasi mücadelesi için gittiklerini dile getirdi.

"ŞEHİTLİK İÇİN BİRBİRİYLE TARIŞAN BİR ÜMMET GÖRDÜM"

Araçtan indikten sonra ateşe tutulduklarını ifade eden Gürsu, şöyle konuştu: "Bu sırada 2 mermi isabet etti. Yaralandıktan sonra yoğun bakımda kaldım ve uzun süren bir tedavi süreci geçirdim. Nasibimizde gazi olmak varmış. O akşam şehitlik için birbiriyle yarışan bir ümmet gördüm. Tekrar böyle bir hadise yaşansa emin olun herkesten önce sokağa inecek yine bizleriz. İnsanlar o gün vatan mücadelesi için sokaklara akın akın indi. Şehit olmak için yürüdüler. Vatan, millet, bayrak, sancak, din denildiği zaman gerisi teferruattır. İnsanların bu anlayışla sokaklara akın ettiğini gördüm. Ben de bu anlayışla sokaklara indim. Tekrar böyle bir şey olsa bu sefer şehit olmak için inerim. Allah bu ümmetin ve milletin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin."

15 Temmuz gazisi darbe gecesini anlattı

KENDİSİNİ YARALAYAN DARBECİ, TUTUKLU YARGILANIYOR

Gürsu, olayın ardından açılan davanın sürdüğünü ve kendisini yaralayan Metin A'nın tutuklu yargılandığını aktardı. Yargılananların kendilerine iftira attığını ve sözlü şiddet uyguladığını öne süren Gürsu, güvenlik kamerası görüntülerinde her şeyin net bir şekilde görüldüğüne işaret etti.

Gürsu'nun kardeşi Fatih Gürsu ise Bostanlı Camisi yakınında kendilerine 15-20 dakika boyunca ateş açıldığını savundu.

"TELEVİZYONLARA BAKINCA ÇANAKKALE RUHUNUN ÖLMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM"

Camiyi korumak ve şehit olmak için sokağa çıktıklarını anlatan Gürsu, "O gün insanların akın akın şehit olmaya gittiğini gördüm. Konak Meydanı'nda aynı düşünce hakimdi. Televizyonlara bakınca Çanakkale ruhunun ölmediğini bir kez daha anladım." dedi.

Gürsu, adalete güvendiğini ve darbe yanlısı kişilerin cezasını çekeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

15 Temmuz gazisi darbe gecesini anlattı

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