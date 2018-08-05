150 çocuk Srebrenitsa'da konser verdi

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde düzenlenen 2018 Srebtenitsa Müzik Kampı kapsamında, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan gelen 150 çocuk konser verdi.

ÜÇ MİLLETTEN ÇOCUKLAR BİR ARADA

Srebrenitsa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, çok sayıda kişi katıldı. Orkestra ve koro eşliğinde, Bosna Hersek'in geleneksel halk müziği sevdalinka şarkılarının yanı sıra rock ve klasik müzik icra edildi.

Dinleyicilerin büyük beğeniyle takip ettiği konser, üç milletten çocukları bir araya getirmesi sebebiyle büyük ilgi gördü.

"YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULDU"

Srebrenitsa Güzel Ezgiler Evi Derneği Başkanı Ismar Poric, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'da üç ülkeden gelen 150 çocukla konser gerçekleştirilmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. En önemlisi ise aralarında yeni dostluk köprüleri kuruldu." dedi.

Bauren Helfen Bauren Vakfı (BHB) Kurucusu Doraja Eberle de Srebrenitsa'nın kendine özgü bir şehir olduğunu vurgulayarak, BHB'nin insanlar arasında duvar örmek yerine köprüler inşa ettiğini ve destekledikleri müzik okulunun da aynı hedefle hareket ettiğini kaydetti.

Viennese Çocukları Başkanı ve Sanat Direktörü Gerald Wirth ise "Bu konseri özel kılan çocukların Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan gelmiş olmaları." şeklinde konuştu.