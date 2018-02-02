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16 yaşındaki aracını yenileyene 10 bin lira indirim

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'e gelen yeni vergi yasa tasarısıyla 16 yaşındaki aracını yenileyenlere 10 bin lira ÖTV indirimi öngördüklerini açıkladı.

AA | 02.02.2018 - 18:40..
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16 yaşındaki aracını yenileyene 10 bin lira indirim

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi.

Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan'ın açıklamasında dikkat çekici noktalardan biri de 16 yaş üzeri aracı olanların yenilemek istediklerinde sağlanacak ÖTV indirimi oldu.

10 BİN LİRALIK İNDİRİM

Bakan Ağbal şunları söyledi: "İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor.

İMALATÇILARA İADE EDİLECEK ÖTV'LER

Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV, imalatçılara iade edilecek."

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