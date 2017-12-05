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Altının gramı güne düşüşle başladı

Gram altın 158,5, çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor.

AA | 05.12.2017 - 09:58..
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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 159 liradan tamamladı.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Gram altın, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 158,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.275,2 dolardan alıcı buluyor.

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