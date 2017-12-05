Altının gramı güne düşüşle başladı

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, Neymar ve Ronaldo için itiraflarda bulundu.

Kadıköy ve Bahçelievler kazan kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul il ve ilçe olağan kongre süreçlerini durdurdu. İstanbul CHP'de muhalif avı başladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca için Benfica'ya 10 milyon euro önerdi.

Zarrab'ın rüşvet iddialarına maruz kalan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, WhatsApp’ta profil resmine 'Üzülme! Çünkü Allah bizimledir' ifadesi yer alan bir fotoğraf koydu.

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İlber Ortaylı okuduğunu anlamamanın nedenini yazdı

Gramer bilmeyen bir insanın gerçek anlamda okuyabilmesinin imkansız olduğunu ifade eden Ortaylı, Türkiye'deki okumuş kesimin eğitiminde sakatlık olduğunu belirtti.