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İhracat rakamları açıklandı

Son 12 ayda ihracat yüzde 8,1 artış göstererek 163,3 milyar dolara çıkarken Temmuz ayı rakamları da rekor kırdı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 11:31..
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İhracat rakamları açıklandı

Temmuz ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından Ankara’da açıklandı.

TEMMUZ AYI REKOR KIRDI

Buna göre, temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

SON 1 YILDA YÜZDE 8,1 ARTTI

Yılın ilk 7 ayında ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

İTHALAT YÜZDE 6,4 DÜŞTÜ

Pekcan aynı ayda ithalatın yüzde 6,4 düşüşle 20,1 milyar dolara indiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 58,7'den yüzde 70,1'e çıktığını belirtti. Pekcan ihracatın tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakam olduğunu belirtti.

İhracat rakamları açıklandı

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