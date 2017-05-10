Altın fiyatlarında son durum

Dün, yükselen dolar/TL'ye paralel 142,5 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 142,3 liradan tamamladı.

GRAM FİYATI 141 LİRAYA GERİLEDİ

Altının gram fiyatı, bugün 141,6 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 141,7 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK ALTIN İSE 235 LİRA

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 955 liradan satılıyor. Haftanın başından bu yana değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.222,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in ABD'de işsizlik rakamlarındaki düşüşün faiz artırımlarını desteklediğini söylemesinin, doların değer kazanmasına, emtia fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

Memiş, dolar/TL'deki yükselişlerin ise yurt içinde gram altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade ederek, teknik açıdan bugün altının gram fiyatında 141,5 ve 140,0 liranın desek, 142,9 liranın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.