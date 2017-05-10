taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.289
USD
3,5975
EURO
3,9105
ALTIN
141,51
PETR
49,1700

Altın fiyatlarında son durum

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 141,7 lira seviyelerinde dengelendi.

10.05.2017 - 13:19
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum

Dün, yükselen dolar/TL'ye paralel 142,5 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 142,3 liradan tamamladı.

GRAM FİYATI 141 LİRAYA GERİLEDİ

Altının gram fiyatı, bugün 141,6 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 141,7 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK ALTIN İSE 235 LİRA

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 955 liradan satılıyor. Haftanın başından bu yana değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.222,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in ABD'de işsizlik rakamlarındaki düşüşün faiz artırımlarını desteklediğini söylemesinin, doların değer kazanmasına, emtia fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

Memiş, dolar/TL'deki yükselişlerin ise yurt içinde gram altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade ederek, teknik açıdan bugün altının gram fiyatında 141,5 ve 140,0 liranın desek, 142,9 liranın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

91
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

338
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

128
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

169
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

32
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

27
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM