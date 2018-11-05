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2 bin 200 yıllık antik tiyatro ayağa kaldırılıyor

Anadolu'nun önemli antik kentlerinden Denizli Laodikya antik kentinde, bir bölümü toprak altında olan 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

AA | 05.11.2018 - 11:06..
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Laodikya'da 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosunu da ayağa kaldırarak, yeniden kullanılır hale getirmek için çalışmalar devam edeiyor.

15 bin kişi kapasitesi bulunan tiyatronun ayağa kaldırılmasının ardından çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yapı haline gelecek.

2 bin 200 yıllık antik tiyatro ayağa kaldırılıyor

TURİZME HİZMET EDECEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli'mizin turizmde daha da ileri noktalara ulaşması için gayret etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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