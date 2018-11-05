2 bin 200 yıllık antik tiyatro ayağa kaldırılıyor

Laodikya'da 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosunu da ayağa kaldırarak, yeniden kullanılır hale getirmek için çalışmalar devam edeiyor.

15 bin kişi kapasitesi bulunan tiyatronun ayağa kaldırılmasının ardından çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yapı haline gelecek.

TURİZME HİZMET EDECEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli'mizin turizmde daha da ileri noktalara ulaşması için gayret etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.