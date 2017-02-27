2017 Oscar ödüllerini kazananlar

En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Filmin asıl kazanının Moonlight olduğu açıklandı. Yanlışlığın ödül isminin verildiği zarfların karıştığı için olduğu iddia edildi. Ajanslar ödül olan filmin Moonlight olarak düzeltirken, yapılan hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ÖDÜLÜ GERİ ALDILAR
La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.
İŞTE 2017 OSCAR'IN KAZANAN OYUNCULARI VE FİLMLERİ
En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.
En iyi film:
The Moonlight
En iyi kadın oyuncu
Emma Stone (La La Land)
En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck (Manchester By The Sea)
En iyi yönetmen
Damien Chazelle (La La Land)
En iyi orijinal senaryo
Manchester by the Sea
En iyi uyarlama senaryo
Moonlight
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Moonlight
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
En İyi Yabancı Film:
The Salesman, İran
En İyi Belgesel:
O.J: Made in America
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Suicide Squad
En İyi Kostüm:
Fantastic Beast and Where to Find Them
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
En İyi Ses Miksajı:
Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Piper
En İyi Animasyon Filmi:
Zootopia
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
La La Land
En İyi Görsel Efekt:
The Jungle Book
En İyi Film Kurgusu:
Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Belgesel:
The White Helmets
En İyi Kısa Film:
Sing
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):
La La Land
En İyi Film Müziği:
La La Land
En İyi Orjinal Şarkı:
City Of Stars, La La Land