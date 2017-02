2017 Oscar ödüllerini kazananlar

En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Filmin asıl kazanının Moonlight olduğu açıklandı. Yanlışlığın ödül isminin verildiği zarfların karıştığı için olduğu iddia edildi. Ajanslar ödül olan filmin Moonlight olarak düzeltirken, yapılan hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÖDÜLÜ GERİ ALDILAR

La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.

İŞTE 2017 OSCAR'IN KAZANAN OYUNCULARI VE FİLMLERİ

En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.

En iyi film:

The Moonlight

En iyi kadın oyuncu

Emma Stone (La La Land)

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En iyi yönetmen

Damien Chazelle (La La Land)

En iyi orijinal senaryo

Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo

Moonlight

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

En İyi Yabancı Film:

The Salesman, İran

En İyi Belgesel:

O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Suicide Squad

En İyi Kostüm:

Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Piper

En İyi Animasyon Filmi:

Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

La La Land

En İyi Görsel Efekt:

The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu:

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel:

The White Helmets

En İyi Kısa Film:

Sing

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land

En İyi Film Müziği:

La La Land

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land