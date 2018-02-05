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2018 yılı içerisinde tamamlanacak metro projeleri

Üsküdar'dan Beşiktaş'a, Gayrettepe'den Mahmutbey'e kadar inşa edilecek metrolar, bu sene içerisinde hizmete sunulacak.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 10:43..
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2018 yılı içerisinde tamamlanacak metro projeleri

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “2019'da 400 km'den Fazla Metro Ağı” projesi gerçekleşecek gibi gözüküyor.

2018 yılında İstanbul'un 5 bölgesi yeni metro hatlarına sahip olacak. Bu metro hatlarıyla hem trafik rahatlayacak, hem de yaşamı kolaylaştıracak.

ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY HATTI

İlk sırada Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy hattı var. Sancaktepe Metro Hattı'nın ikinci kısmı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sürücüsüz metro olarak bilinen hattı kullanan bir kişi, Çekmeköy'den Atatürk Havalimanı'na 68 dakikada ulaşabilecek.

KABATAŞ- BEŞİKTAŞ- MAHMUTBEY HATTI

Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın kaba inşaatı tamamlandı. Hat, gelecek yıl hizmete sunulacak. Bu hat sayesinde Mahmutbey- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 95,5 dakikaya inecek.

HALKALI- GEBZE HATTI

Halkalı - Gebze Marmaray Hattı'nın açılması 29 Ekim'i bulacak. 76 kilometrelik hat, günde 75 bin yolcu taşıyacak.

SABİHA GÖKÇEN- KAYNARCA

İhalesi 2015 yılında yapılan Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı- Kaynarca hattının toplam uzunluğu 7,4 kilometre olacak. 170 milyon Euro yatırım bedeliyle inşa edilen hat, 2018 sonunda açılacak.

GAYRETTEPE- ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI

Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı sayesinde Üçüncü Havalimanı'na ulaşmak daha da kolaylaşacak. Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek.

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