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2018'in 'Yeryüzü Güzeli' belirlendi

2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Vietnam'dan Phuong Khang Nguyen oldu.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 10:50..
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Bu sene Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen ve bu yıl Filipinler'de gerçekleşen yarışmanın sonucu belli oldu.

2018'in 'Yeryüzü Güzeli' belirlendi

BİRİNCİ VİETNAMLI MANKENİN OLDU

2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Yarışması’nda 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen birinci oldu.

2018 Yeryüzü Güzeli Phuong Khang Nguyen oldu

2018 Miss Earth Vietnamlı Phuong Khang Nguyen ViDEO

2018'in 'Yeryüzü Güzeli' belirlendi

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, ilk kez 2010 yılında yarışmayı takip etmeye başlağını ve o zamandan beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

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